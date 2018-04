獨角獸教育公司iTutorGroup或於明年IPO 估值20億美元

彭博稱,線上教育平台、獨角獸企業 iTutorGroup 計劃明年在香港或美國 IPO,計劃籌資 3 億美元,估值 20 億美元。

iTutorGroup 旗下有 Tutorabc 成人在線英語教育品牌,TutorMing 在線漢語教育品牌,以及 Vipjr 青少兒在線教育品牌等業務,姚明擔任集團代言人兼榮譽董事。

iTutorGroup2014 年獲得由阿里巴巴、淡馬錫和啟明創投共同投資的近 1 億美元 B 輪融資,2015 年獲得由新加坡政府投資公司、中俄基金、高盛、銀翎資本及淡馬錫的近 2 億美元 C 輪融資。

累計 3.15 億美元的融資額,令 iTutorGroup 成為教育領域風投最青睞的企業。彭博也提到,20 億美元的估值和 3 億美元的 IPO 募資規模,將令 iTutorGroup 成為全球最大的教育科技初創企業。

受到 A 股對上市公司連續盈利要求的限制,中國新型網路教育公司多選擇赴美上市。成功在美上市的中國教育公司已有十餘家,包括新東方、好未來(學而思)等,最新一家是 3 月 24 日在紐交所上市的尚德機構。

美股中國教育上市公司的股價表現不一,其中,新東方和好未來近年來股價持續上漲,好未來的市值超過 190 億美元,新東方市值也接近 150 億美元。博實樂股價目前已經從 2017 年 10 月的高點回落,與上市之初水平相當;而紅黃藍教育受到醜聞影響後股價一蹶不振,目前市值僅餘 5 億美元。

新東方和學而思都在發力在線教育,iTutorGroup 集團創始人楊正大日前提到,未來十年內,在線教育將取代線下教育,成為主流。

在普華永道 You Plus 論壇暨第二屆 You Plus 特訓學員結業儀式上,楊正大稱,「在線學習的方式能讓四年制本科生節省下一年半左右的時間」,而目前的在線教育已經進入到教學雙方互動的 2.0 階段,這種教學方式在英語口語學習中尤其有效。

而中國教育市場不斷擴大,網路教育公司也逐漸開始擴大盈利。新東方 24 日發布的財報顯示,2018 財年 3 季度營收 6.18 億美元,年增率增長 41%,凈利潤年增率增長 1.1%。

彭博稱,去年 iTutorGroup 的現金收入超過 3.5 億美元。以定位高端用戶的 Tutorabc 成人在線英語教育為例,包年的小班教學每年費用接近 2 萬元。

『新聞來源/華爾街見聞』