中興通訊：調查未結束美即施以最嚴厲制裁 極不公平、無法接受

中國雷信巨擘 -- 中興通訊 (0763.HK)(000063.SZ) 董事長殷一民表示，美國無視中興通訊在遵循出口管制合規方面的艱苦努力、巨大投入和長足進步，以及對問題發現和處理的主動性，在相關調查尚未結束之前，美國商務部工業與安全局就施以最嚴厲的制裁，是極不公平的，也是令人無法接受的。《人民日報》週二引述其談話提到，即使在拿到拒絕令的今天，中興通訊依然以全球一流出口管制合規企業的標準自我要求。中興通訊在 5G 無線、核心網、承載、終端等產品處於全球領先，公司各主要產品中大量使用自研專用晶片，但還有大量通用器件不可避免地外購。這也是全球化市場發展的要求和趨勢。「雖然公司處於極為艱難的處境，公司董事會和管理層將盡最大的努力，保護 8 萬員工合法工作的權利，以及 8 萬員工家庭的合法利益。」中興通訊既不會放棄通過溝通對話解決問題的努力，也會通過一切法律允許的手段維護自身的合法權益。



美國商務部做出拒絕令、禁止中興通訊 7 年內購買、出售或從事任何涉及受美國出口管制條例約束的物品、軟件或技術等交易。



對此，中興通訊董事長殷一民表示，將付出最大的努力，履行對包括美國在內的全球數百個運營商客戶、數以千計的合作夥伴和供應商、數以億計的公司終端消費者用戶的責任。



數日前，美國商務部以中興通訊對涉及歷史出口管制違規行為的某些員工未及時扣減獎金和未發出懲戒信，並在 2016 年 11 月 30 日和 2017 年 7 月 20 日提交給美國政府的兩份函件中對此做了虛假陳述為由，做出拒絕令的決定，對中興通訊施加最嚴厲的制裁措施。



中興通訊迅速作出反應，稱堅決反對美國商務部做出這樣的決定，堅決反對不公平、不合理的處罰，更反對把貿易問題政治化，對企業造成極大影響。中興通訊同時強調，將繼續秉持開放、透明、誠信的態度，持續溝通，以合法合規的方式解決問題，盡最大努力降低此事的不利影響。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』