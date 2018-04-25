滴滴傳下半年IPO 估值料達800億美元 上市地點未決定

中國線上出租車巨頭滴滴出行計劃最快今年上市，料估值至少達 700 億至 800 億美元，目前尚未決定上市地點。

《華爾街日報》昨 (24) 日引述消息人士透露，滴滴出行正就計今年上市進行討論，由於該公司近年致力在中國、亞洲及拉丁美洲擴張，因此滴滴希望估值至少達 700 億至 800 億美元。

但消息人士指出，目前滴滴上市計劃仍處於早期討論階段，該公司目前尚未決定上市地點，也未知道會否於今年完成上市程序，但最快或可於今年下半年上市。滴滴出行代表對此不予置評。

報導指出，滴滴已加速研究招股細節，部分原因是騰訊 (0700-HK) 投資的大陸生活資訊平台美團點評已計劃在今年上市，該公司於 3 月在上海推出的線上叫車服務，威脅到滴滴的市場地位。

滴滴去年底完成新一輪約 40 億美元融資，當時公司估值增至 560 億美元，超越 Uber，在中國科技部最新公布的 2017 年獨角獸名單中，位居第 2 名。

香港《明報》報導，滴滴昨日並宣布，正式進軍墨西哥市場，首先在墨西哥州首府托盧卡 (Toluca) 推出滴滴快車服務，並冀年內將網約車服務逐步拓展到墨西哥其他主要城市，準備與 Uber 競爭，並進一步擴大全球版圖。

滴滴的業務目前已拓展到香港、台灣、日本及拉美市場，並與全球 7 家主要移動出行企業組建投資及合作網絡，服務超過 1000 座城市，接觸全球超過 8 成人口。