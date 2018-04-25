人行降準前一天 隔夜利率飆升至12% 資金緊張超預期

中國央行定向降準今 (25) 日正式開始實施，估計將釋放 1.3 兆元 (人民幣，下同)，扣除償還 MLF 部分，淨釋放資金規模約 4000 億元。不過在降準前一天，隔夜資金利率飆升至 12%，市場資金緊張氣氛超出預期。

《上海證券報》報導，4 月 24 日，全市場質押式回購隔夜加權利率 (R001) 單日飆升 44.92 個基點至 4.0549%，創下自 2014 年 2 月份以來新高。23 日交易系統故障、機構頭寸難平，使得 24 日早盤大量需求積壓，隔夜資金利率飆升至 12% 至 15% 仍難滿足旺盛的融入需求，7 天資金融出利率也達到 10% 以上。

交易所市場上，饑渴的非銀機構仍在拼命找錢。24 日，上交所國債質押式回購隔夜利率 (GC001) 最高觸及 12.2%，收報 8.93%。當天成交量達到去年 10 月 10 日以來的最高額達 9158 億元。深交所債券質押式回購隔夜利率 (R-001) 最高觸及 10%，收報 6.1%，單日漲幅達到 21.64%。

觀察市場價格，不難發現銀行的流動性緊張程度遠小於非銀機構。這兩天，存款類機構質押式回購隔夜利率 (DR001) 和上海銀行間同業拆放利率 (Shibor) 的隔夜價格都較上周有所下降。Shibor 隔夜利率昨 (24) 日報 2.7360%，較上週五 (20 日) 的價格略有下行。

相比之下，涵蓋了非銀機構的 R001 卻創出近年來新高，昨日單日飆升 44.92 個基點，站上了 4%，說明資金需求激增的是非銀機構。

興業研究宏觀分析師表示，市場在猜測，定向降準後央行貨幣政策轉向寬鬆，因此賭長端利率下行可以覆蓋現在借錢帶來的高資金成本，導致大家追逐短端資金，加槓桿買債。

據興業研究統計的數據顯示，券商在今年 3 月明顯加大槓桿，債市槓桿率從去年底的 166.13% 上升到今年 3 月底的 226.21%。基金和保險機構較去年底相比雖然槓桿率仍控制較好，但可以看到，1 至 3 月是明確的升槓桿趨勢。

業內普遍預期，流動性緊張態勢不會持續太久。國信宏觀固收預期，在 4 月底、5 月初，整體銀行間市場流動性會重歸 4 月之前的穩定、寬鬆格局，這將帶動當前的債券市場利率重歸下行格局。

在 2018 年上半年，基準性的 10 年期國開金融債券利率會跌破 4%(歷史均值)，10 年期國債利率會跌破 3.5%(歷史均值)。

中金證券認為，降準真正實施之後，資金面緊張的情況會有所好轉。降準消息亮相之後，IRS(FR007) 大幅下降約 10bp，但資金面未必能比第 1 季更寬鬆。

長江證券宏觀固收研究團隊認為，短期來看，殖利率快速下行後，交易操作難度加大；中長期來看，基本面驅動下債市將回歸慢牛格局。