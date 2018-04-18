人行降準準置換MLF 釋放哪些利多和信號？

中國人民銀行昨 (17) 日決定 4 月 25 日起下調部分金融機構存款準備金率 1% 以置換中期借貸便利。專家認為，此舉將降低銀行資金成本和企業融資成本，利多債市並穩定股市。

〈降低銀行資金和企業融資成本〉

中新網報導，這次降準涉及對象有大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行。目前，這幾類銀行存款準備金率的基準檔次為相對較高的 17% 或 15%，借用 MLF 的機構也都在這幾類銀行之中。

央行要求上述銀行將各自按照「先借先還」的順序，使用降準釋放的資金償還其所借央行的中期借貸便利 (MLF)。以 2018 年第 1 季資料計算，操作當日償還 MLF 約 9000 億元，同時釋放增量資金約 4000 億元，大部分增量資金釋放給了城商行和非縣域農商行。

對央行這一操作，新時代證券首席經濟學家潘向東認為，因為 MLF 無法完全替代降準。具體講，MLF 有時間期限，會加劇流動性分層，且 MLF 需要支付利息，金融機構會將成本轉嫁給企業。通過降準置換 MLF，使商業銀行付息成本有所減少，有利於降低企業融資成本，此次降準可以加大對小微企業的支援力度。

〈利多債市、穩定股市〉

平安證券首席經濟學家張明表示，央行此次降準的直接影響是利多債市，有助於穩定股市以及宏觀經濟。潘向東表達了相同觀點，認為此次降準有利於經濟穩定，利好資本市場。

中國 10 年期公債走勢

潘向東補充說：1) 降準有利於緩解銀行負債端壓力，降低企業融資成本，擴大投資，提升長期處於低位的製造業投資增速。2) 降準有利於擴大內需，對沖中國外需面臨的不確定性。3) 在補充流動性的同時，會激勵資本市場。

人行 17 日宣佈降準當天，A 股 4 大股指全數下挫，上證綜指跌 1.41%，收報 3066.80 點，創年內新低。今 (18) 日開盤小幅上漲，但隨後均翻綠，滬指盤中一度跌至 2017 年 5 月以來新低，報 3055.54 點，午盤再度上揚，截至下午 2:18，回到 3085 點。

上證指數盤中一度跌至 2017 年 5 月以來新低。

前海開源首席經濟學家楊德龍表示，經濟基本面並沒有發生變化，近期 A 股市場調整很多優質個股遭到錯殺。央行降準將提振市場信心，後市有望展開反彈，逐步修復此前下跌的走勢。