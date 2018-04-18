人行再降準1%釋4000億 分析：為Q2經濟下滑做準備

繼今年初實施定向降準後，人民銀行昨 (17) 日突然宣布再下調部分存款機構的存款準備金率 1%，下周三 (25 日) 起實施，但此次降準所釋放的資金，銀行需要先用作償還向人行中期借貸便行(MLF)，扣除償還 MLF 後，料此舉實際向市場釋出約 4000 億元 (人民幣，下同)，放水規模較年初的定向降準縮減至少一半。分析相信，由於中國第 2 季經濟下滑風險高，人行因此降準冀刺激經濟。

降準消息一出，離岸人民幣 (CNH) 明顯走跌，昨晚 9 點一度低見 6.2827 兌 1 美元，較上日收盤跌 162 點，其後跌幅收窄，截至晚上 10:00，報 6.2787。人民幣在岸價 (CNY) 在下午 4:30 收報 6.2764，微升 47 點。

美元兌人民幣走勢"> 美元兌人民幣走勢

人行表示，為增加銀行體系資金的穩定性，優化流動性結構，並引導金融機構加大對小微企業的支持力度，下調大型商業銀行、城市商業銀行及外資銀行的人民幣存款準備金率 1%，將於下周三 (25 日) 開始實施。

這次降準，銀行所釋放的資金需要先償還向人行所借到期的 MLF，以截至今年首季度數據估算，銀行需要償還 MLF 規模約 9000 億元，扣除償還 MLF 後，預期降準可向市場釋出約 4000 億元。

人行指透過降準置換銀行所借到期的 MLF，可降低銀行的利息成本，從而減低銀行的資金成本，增加市場上長期資金供應，而銀行新增的資金須主要用於小微企業借貸上，有助於降低小微企業融資成本。

人行重申，穩健中性的貨幣政策取向保持不變，此次降準釋放的資金大部分用於償還中期借貸便利，屬於 2 種流動性調節工具的替代。人行繼續實施穩健中性的貨幣政策，保持流動性合理穩定，引導貨幣信貸和社會融資規模平穩適度增長。

《星島日報》引述光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，對人行此次降準感到意外，相信此刻宣布降準是由於首季末受貿易戰爭議影響，令到出口受到影響，恐拖累中國第 2 季經濟增長表現，而促使人行提前做準備以刺激經濟增長。

溫傑指出，雖然這次放水規模較今年初的定向降準縮減，但相信 2 次降準將有疊加效應，同時主管金融和經濟國務院副總理劉鶴上場後，市場估計他會收緊銀根，此次降準也有助緩和市場憂慮，並認為降準後可提升 A 股的投資氣氛。

受中美貿易摩擦再升級，且市傳海南板塊爆炒已被監管部門關注，導致投資者做多信心急挫；加上昨天公佈的宏觀經濟數據中，工業及投資放緩。滬深 A 股均受壓下行，滬綜指跌 1.41%，收報 3066 點，不但日線 4 連陰，更是 10 個月來首次收於 3100 點以下；深成指跌幅超過 2%，創業板指暴跌近 3%。

滬指走勢

平安證券首席經濟學家張明向香港《文匯報》指出，他認為降準是大勢所趨，過高的準備金率增大宏觀風險，令市場流動性受壓，中長期，需要逐步使用降準來替代 MLF、SLF，使法定存款準備金的作用回歸本源，並正常化央行的貨幣政策框架。

人行意外降準，市場反應正面。昨晚恒指夜期在人行宣布降準後由低水轉高水；美股開市後做多，夜期高水逾 300 點，升至 30400 點水平。新加坡上市的 A50 期貨亦急升逾 2%。

恒指走勢

人行近年下調存準一覽

〈2018 年〉

4 月 17 日 自 4 月 25 日起，下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率 1 個百分點。

1 月 25 日 落實對普惠金融實施定向降準政策。

〈2017 年〉

9 月 30 日 自 2018 年起，對普惠金融實施定向降準政策，對於普惠金融貸款餘額或增量佔比達 1.5% 的商業銀行，可降準 0.5 個百分點；佔比達到 10% 的銀行，可在第一檔基礎上再下調 1 個百分點。

〈2016 年〉

2 月 29 日 自 3 月 1 日起，下調金融機構人民幣存款準備金率 0.5 個百分點。

註：目前中國大型商業銀行存準率為 17%

資料來源：香港文匯報