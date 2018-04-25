騰訊控股(00700-HK)股價創三個月新低

騰訊控股(00700-HK)現報390.6元，跌6元，跌幅為1.513%，股價創叁個月新低。成交40.36萬股，成交額為1.6億元。

騰訊股價有壓力，不過，他仍有不少捧場客。昨日，富瑞集團發表報告指，騰訊強大的手機遊戲儲備將會擴大其手遊領先地位，加上其取得《Fortnite(要塞英雄)》内地代理權，因而維持：買入評級，目标價530港元。

富瑞指，騰訊在新文創生態大會(簡稱UP大會)上公布19隻新手機遊戲，較去年的14隻多，認為遊戲種類多元化，并將加快遊戲發布，又相信騰訊的社交特性將提高其吸納玩家的競争優勢，現時女性玩家增長對手遊業務增長愈來愈重要，據Analysysinternational數據顯示，女性玩家現時佔整體玩家比例47.6%，較去年上半年的43.3%多。

此外，在騰訊2018新文創生態大會上，騰訊《堡壘之夜》國服的正式亮相。二月份，根據SuperData的數據，《堡壘之夜》在全球的PC市場收入排行第六，主機市場收入排行第三。

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