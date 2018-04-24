萬洲國際(00288-HK)一季度利潤同比增22.06%至2.49億美元

萬洲國際(00288-HK)公布，截至2018年3月31日止3個月，生物公允價值調整前，集團收入約56.2億美元，同比增長5.66%；公司擁有人應佔利潤2.49億美元，同比增長22.06%；每股基本盈利1.7美仙。生物公允價值調整後，公司擁有人應佔利潤為2.2億美元。

在本期間内，肉制品銷量為79.4萬公噸，同比升4.1%。受特優級産品表現良好所帶動，中國的銷量增長達到6.1%。而本期間肉制品的收入及經營利潤同比分别增長10.2%及12.1%，此乃因為各市場正個别受惠于銷量增加，平均銷售價格提升及原材料成本下降。

生豬屠宰總量于本期間上升7.0%，上升主要源自中國的屠宰量大幅增加35.1%，該趨勢與集團竭力提升市場佔有率的戰略一緻。生鮮豬肉的外銷量則保持穩定在約110萬公噸。經營利潤于本期間顯着下降54.5%至5600萬美元。于美國的經營利潤大幅降低的主因是生豬和豬肉價格的差異收窄。反之而言，中國及歐洲的經營利潤均錄得可觀的升幅。

于本期間内，集團的生豬出欄量下降1.6%，而本期間的經營虧損為1300萬美元(去年同期：盈利1300萬美元)。集團的生豬養殖業務大部份位于美國及歐洲。本期間内的經營虧損主要是由于各市場的生豬價格變動，緻使美國的經營虧損增加，以及歐洲的經營利潤下降。

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