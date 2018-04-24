商務部部署推進實施“消費升級行動計劃”

據商務部網站24日消息，4月23-24日，商務部在四川省成都市召開貫徹落實“消費升級行動計劃”工作會議，全面貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實中央經濟工作會議及全國商務工作會議部署，把握消費升級新趨勢，部署推進實施“消費升級行動計劃”，安排2018年消費升級行動計劃重點工作。商務部副部長王炳南出席會議并講話。

會議認為，黨的十八大以來，我國消費市場保持平穩較快增長，規模穩步擴大，結構持續優化，我國已成為世界第二大消費品市場、第一大網絡零售市場。消費對經濟發展的基礎性作用顯著增強，今年一季度，消費對經濟增長的貢獻率達到77.8%。但與發達國家相比，我國消費在質量、結構等方面還存在一定差距，還擁有較為廣闊的發展空間。

會議指出，中央高度重視促消費工作，黨的十九大報告明确提出，要完善促進消費的體制機制，增強消費對經濟發展的基礎性作用;在中高端消費等領域培育新增長點、形成新動能;倡導簡約适度、綠色低碳的生活方式，反對奢侈浪費和不合理消費。實施“消費升級行動計劃”，是商務部門貫徹落實黨的十九大精神的具體行動，是推動商務事業發展的重大舉措，也是做好消費促進乃至整個内貿工作的有力支撐。

會議強調，各地要堅持新發展理念，緊扣我國社會主要矛盾變化，充分認識新時代推進消費升級的重要意義，準确把握消費升級新特點、新趨勢，加快貫徹落實行動計劃，從擴大服務消費、發展中高端消費、促進綠色循環消費、推動消費渠道升級、營造良好消費環境五個方面着手，因地制宜，注重創新，着力推進消費升級，努力開創消費促進工作新局面，不斷增強消費對經濟發展的基礎性作用。

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