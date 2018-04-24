海龍離岸風電2案場 取得彰化縣府首張同意許可

離岸風電兩階段遴選結果，將於 4 月底出爐，參與遴選的加拿大商北陸電力與新加坡玉山能源籌組的海龍離岸風電計畫團隊今 (24) 日宣布，其海龍二號與海龍三號案場已取得彰化縣府首張同意許可，可說是彰化外海離岸風電計畫中進度最快者。

海龍風電計畫申請的案場為彰化外海 18 與 19 號案場，總裝置容量約 1.2GW(十億瓦)，預計於 2021 年完工併網發電，在此次兩階段遴選中，將參與角逐第二階段「2021 年至 2025 年完工併聯」的 3GW 裝置容量。

海龍團隊表示，申請開發的海龍二號與三號離岸風場，均取得彰化縣府同意許可，為目前首家取得彰化縣府同意文件的離岸風電開發計畫，可說是目前申請彰化外海離岸風電案場中，進度最快者。

為落實供應鏈國產化，海龍風電團隊也聯手台船與比利時商 GeoSea，將國際技術引進台灣，並與縣政府合作，進一步推動在彰化運維港基地設置運維服務中心，預期將為彰化縣府帶來可觀稅收與經濟效益，光是印花稅額就高達 5000 萬元。

在教育與人才培育上，海龍計畫團隊也將設立離岸風電獎學金，培養本土維修後勤人員，同時提供人員運輸船 (CTV) 運輸船操作員訓練計畫，並與縣政府、漁會、台灣港務港勤公司及 GWO 安全訓練中心合作，協助漁民轉型為專業運輸船操作員。