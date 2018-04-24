沃旭與台廠環球測繪簽約 5月展開大彰化風電海床細部調查

全球最大離岸風電商沃旭能源 (Ørsted) 今 (24) 日宣布，與台廠環球測繪公司 (EGST) 完成合約簽署，5 月將由環球測繪在「大彰化離岸風電計畫」預定場址，進行 3 項包括海床變動性調查、輸出和陣列電纜調查、水下文化資產細部調查等 3 項調查工作，進一步推展彰化外海 4 座風場的細部規劃設計。

沃旭能源規劃開發的大彰化離岸風電開發計畫，包含東北、東南、西北、西南 4 座風場，位於彰化外海 35 至 60 公里處，水深約 23 至 45 公里，總裝置發電容量將達 2.4GW(十億瓦)，可供應 280 萬戶家庭所需用電。

環球測繪為銓日儀、環島工程與 EGS 的合資企業，去年已完成大彰化離岸風電計畫 4 座風場預定場址的海床地形地質初步調查工作，沃旭表示，今年再度委託環球測繪以自有船隻寶拉麗絲號 (Polaris) 與爍拉麗絲號 (Solaris) 執行任務，在預定風場內所有風機基座預定位置和海纜路由範圍，進行海床地形地質細部調查。

沃旭指出，這 3 項調查執行期間將從今年 5 月起至 7 月，調查數據處理分析將於今年底前完成，屆時沃旭將依調查結果，進一步確認風場海床條件，以便進行水下基礎結構設計、安裝及海纜規劃設計等準備工作。