美股盤後─利率上升 擔憂經濟減緩 道瓊重創424點 早場一度上漲

道瓊工業平均指數早場一度上漲 131 點，終場却大幅收低 424 點，今日高點至低點差距達 751 點。

投資人擔憂利率上升，Caterpillar 公司暗示今年稍後，經濟成長可能減緩，為股市利空。

分析師說，投資人對企業獲利期望太高，現在許多人懷疑獲利能否成長，股市因而大幅反轉。



道瓊工業平均指數收低 424.56 點或 1.74% 至 24024.13。

Nasdaq 指數收低 121.25 點或 1.70% 至 7007.35。

S&P 500 指數收低 35.73 點或 1.34% 至 2634.56。

費城半導體指數收低 10.31 點或 0.82% 至 1243.67。

Caterpillar 公布獲利與營收均高於預期，其股價早場上漲。但隨後，該工業大廠股價反轉，大跌達 6.2%。該公司執行長在一項視訊會議上說，公司展望認為，第一季將是今年最佳的一季。

該營建設備製造廠是美國經濟與整體市場的指標。過去六個月，Caterpillar 股價與道瓊的相關係數達為 0.81。相關係數若為 1，代表兩者同步。

開盤前，3M 公布第一季獲利符合預期，但其股價下跌約 6.83%，該公司調降全年獲利預估，為利空。Alphabet 獲利高於最低預估值，但其股價下跌逾 4.5%。

分析師說，企業財報與未來獲利預估，有所不同。企業擔心利率或商品的成本上升，影響經濟利益。

投資人亦注意債券市場，10 年期債券殖利率上升至 2014 年 1 月以來高點，突破 3% 重要心理關卡，為逾四年來，首度突破該關卡，亦為股市增添了壓力。

本月以來，因預期通貨膨脹上升，可能促使聯準會 (Fed) 加速緊縮貨幣政策，投資人因而賣出債券，推升了殖利率走高。

今日早場，投資人反應企業財報，道瓊上漲 131 點。聯合科技，可口可樂公布財報均優於預期。

分析師說，股市走勢反轉，反應企業獲利的利多已有所反應。投資人觀望未來獲利預估。當利率上升，投資人對其他利空，便難容忍。

目前為止，本季企業獲利大多高於預期。週二上午為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，83% 獲利優於預期。