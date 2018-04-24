【華冠投顧】武傑電台:台股繼續跌哪裡是支撐?!

◆ 留校查看

加權指數小跌 - 16 點開出，雖然老鼠屎 - 台積電止跌回穩，但是受到中、小型股多殺多影響；加權指數一度重挫 - 156 點，終盤跌幅稍有縮小，指數下跌 - 117 點作收，收在 10579 點，成交量 1586 億。

台股開盤無法收復 10700 點的影響下，台股最終還是引爆了『多殺多』賣壓；讓台股成為亞股當中的『弱雞』。不過，今天雖然在跌破 10700 點後，結構上出現失望性賣壓；但是從賣壓的內容來看，今天的賣壓偏重在散戶，殺盤重點幾乎都是散單。因此，台股有『留校查看』的機會，等待未來的敗部復活。展望下半周台股，預計指數會有比較大幅的強彈；而台股能否成功敗部復活… 首先，不能只漲『權值股』。再來、就是『人氣主流』的接棒。

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是 2 月遇到了急跌，市場上比較恐慌，年後開始反彈，然後開始高檔震盪，武傑看法依舊不變，持續看多；而台股又受到中美貿易戰影響下，也是漲跌互見，近期中美貿易戰有暫緩的趨勢，但又有敘利亞戰事，近期常常受到國際因素的影響漲跌互見，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質；今日台股開盤下跌 16 點，最終收盤收跌 117 點，收在 10579 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，震盪難免都會，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

武傑關注個股:

1. 利華 (1423):

董事會宣布現金減資 20%，每股退還 2 元，股本從 17.3 億元，降為 13.84 億，107 年 3 月營收 9179 萬 9000 元，較上月增加 78.82%，較 106 年同月增加 61.83%；累計 107 年 1-3 月營收 2 億 1891 萬 1000 元，較 106 年同期增加 53.57%。

操作建議： 中、美貿易戰的避風港，建議延著五日均線操作，設定停利價格即可。短線支撐：11.5 塊。

2. 智伸科 (4551):

3 月合併營收為 3.83 億元，月增 25%，年成長 4.97%；累計第一季營收為 11 億元，年增 17%，單月及第一季營收均創下歷史同期新高。

操作建議： 公司營運持續成長，但是短線本益比不算低；留意有高檔補跌的表現。短線支撐：170 塊。

3. 穩懋 (3105):

首季 EPS 僅 1.74 元，遠低於預期，第 2 季在智慧手機市場能見度不高下展望保守，預估營收季增率低於 5%，低於市場雙位數的預期 。

操作建議： 受到外資消息面影響，短線進入本益比修正；雖然未來成長依舊可以期待，但是短期整理時間恐拉長。短線支撐：220 塊。

4. 智寶 (2375):

3 月營收 2 億 3758 萬元，較上月增加 80.08%，較 106 年同月減少 8.68%；累計 107 年 1-3 月營收 6 億 2898 萬元，較 106 年同期減少 2.75%。

操作建議：被動元件龍頭已經出現獲利賣壓，全面的修正影響投資信心，短線不易再追價。短線支撐：138 塊。

5. 禾伸堂 (3026):

3 月份合併營收約 14.03 億元，較上月增加 78.71%，較去年同期增加 9.66%，累計 1 至 3 月營收約 33.56 億元，較去年同期增加 6.93%。

操作建議： 被動元件龍頭已經出現獲利賣壓，全面的修正影響投資信心，短線不易再追價。短線支撐：138 塊。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6477 安集、1101 台泥、6497 亞獅康、6456 GIS-KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

3228 金麗科、5264 鎧勝 KY、6150 憾訊、2388 威盛、3105 穩懋、3645 達邁、2474 可成… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估