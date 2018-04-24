【華冠投顧】 林驛銘:台股三天暴跌400點，多頭不死空頭不止!

台北股市今日繼續往下探，指數終場下跌 117 點，以 10579 作收，跌破 10600 點整數以及年線，成交量 1586 億元，價跌量增格局。

盤面結構: 電子股跌 1.09%，金融股跌 0.07%，傳產股跌 1.05%，OTC 指數跌 2.94%，由此可見殺完權值股反殺中小型股! 下跌家數高達 1200 多家，跌停板家數也越來越多，首度超過當天漲停板家數! 看法: 二周前就已經不斷提醒各位，小心: 軋完空單，反手殺多單! 而盤勢從上周五開始下跌短短在三天大盤指數跌掉 400 點，跌停板家數從上周五一檔，本周一五檔，今日增加到有 16 點股票跌停板! 是越來越多! 大盤指數位置原本在所有均線之上，到今日短短三天就跌到年線之下，跌破所有短中長期均線，多空轉變一夕之間相當大，讓投資人一時之間都還沒意會到，也不願意接受事實，還不斷進場加碼，沒在怕，這才是目前盤勢無法止跌最頭痛的問題所在，從融資餘額昨日來到 1780 億元創 2 年以來新高，指數下跌融資續增，越來越多被套牢，多頭不死空頭不死，因此，接下來大家準備會看到未來多殺多的盤面，風險意識一定要有，屆時才是落底訊號，而目前大盤短線跌多有機會出現反彈，但不建議搶反彈，等真正落底進場才是最安全，最容易賺時機!。強勢股: 鑽全 (1527)，盈正(3628)，潤泰材(8463)，保瑞(6472)，GIS-KY(6456) 等，弱勢股: 金麗科 (3228)，昇銳(3128)，大毅(2478)，立敦(6175)，撼訊(6150)，威盛(2388)，穩懋(3105)，達邁(3645)，奇力新(2456)，光環(3234)，大成鋼(2027)，值得(1597) 以及上緯股 (3708) 等。

台股現在我們認為只不過是下山的半山腰而已，新手死山頂，老手死半山腰! 提醒若反彈請務必調節持股!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估!