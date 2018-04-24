標普500百家公司獲利成長逾2成 財報亮眼 美股不看淡

美股財報進入密集公布期，隨著財報持續告捷，美股表現也有望跟上，依據標普 500 指數目前已公布近百家公司財報來看，營收平均成長超過 1 成，獲利成長則有超過 2 成的水準，凸顯獲利能力強勁。預期在景氣增溫不變下，加上經濟成長穩健，企業可望穩步向上，美股的表現也值得期待，建議投資人可布局美股基金或美股高股息基金。

鉅亨基金交易平台指出，儘管近期全球市場十分不平靜，但隨著美股財報的陸續公布，強勁的獲利仍為股市帶來支撐。就目前標普 500 公布的財報來看，以金融業公布的家數最多，超過 30 家公布財報的金融業平均營收年增 8.4%，獲利成長 31.5%，而所有公布財報的產業營收、獲利中，除了僅公布 1 家的公用事業外，幾乎都較去年同期成長，獲利成長幅度則更勝營收水準。

鉅亨基金交易平台表示，進一步觀察，根據統計，標普 500 指數未來三季的盈餘年增率預估分別為 24.9%、31.3%、27.4%，這也意味今年每一季的獲利年增率都有雙位數成長，如此強勁的獲利將成為股市的有力支撐。

鉅亨基金交易平台指出，就各產業來看，根據分析師預估，未來一年以石油天然氣為主的能源產業獲利成長可達 56.1% 最為突出，不僅排名十大產業之冠，也遠優於排名第二非必須消費成長 22.8% 的水準，金融及通訊則分別以 21.3%、20.8% 緊跟在後。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪表示，先以美國的勞動市場來看，目前領先指標顯示美國的失業率尚未觸底，未來失業率還有機會下降，薪資增長速度則可望進一步提升。而更高的薪資提高消費者信心與消費慾望，加上持續上升的產能利用率，都促使企業增加投資，以滿足未來的需求。

朱挺豪表示，整體來看，美國勞動生產力將逐步回升至過去歷史平均值，美國經濟成長率將於未來幾年逐步升高至 4%，美國企業獲利也會跟隨經濟同步成長。

朱挺豪針對投資布局指出，除了美股基金有望受到企業獲利推升美股走強而有好表現，由於全球政治局勢的震盪，近期也開始有資金轉入相對具防禦性的高股息類股，若擔心波動過大的投資人，也可選擇美國高股息基金或平衡基金來參與美股行情。