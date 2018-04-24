〈文創區塊鏈來了〉KKFARM：凡牽涉授權與分潤的產業 都可應用協定以挹注收益

KKBOX 去年甫成立的文化娛樂產業投資公司 KKFARM 今 (24) 日發布「Muzeum 區塊鏈創意產業協定」，KKFARM 合夥人吳柏蒼指出，Muzeum 起初設計是以音樂產業思維發想，但該協定保留一定彈性，只要跟數位內容或著作權有關，牽涉到授權與分潤的產業，都可利用 Muzeum 基礎架構協定。

相較數位音樂平台 KKBOX 的營運模式，吳柏蒼認為，要撼動現有模式不太容易，Muzeum 區塊鏈協定就好比新的基礎建設，去到新的地方、蓋一座新的樂園，當這項協定的模式形成後，就能為產業帶入更多新應用。

吳柏蒼強調，雖然 Muzeum 起初設計上是以音樂產業思維來發想，但該協定保留一定彈性，只要跟數位內容或著作權有關，包括新創、遊戲與音樂公司等，都可利用 Muzeum 基礎架構協定，藉此帶來更多的收益，甚至是論文註冊公司，也能應用此協定。

吳柏蒼指出，Muzeum 就像擁有相同規格的積木，盼使用者能在有共識的前提下，利用這個積木，組成一個龐大的生態系，只要牽涉到授權與分潤的產業，在此協定的應用上都大同小異。

談及目前面臨的挑戰，吳柏蒼認為，Muzeum 協定成不成功，取決於有沒有夠多的夥伴與應用戶願意採用，如何做出好的商業模式與應用模式，就是最大的挑戰。