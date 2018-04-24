〈文創區塊鏈來了〉全台首創 KKFARM發布Muzeum區塊鏈創意產業協定

KKBOX 去年甫成立的文化娛樂產業投資公司 KKFARM 今 (24) 日宣布，旗下開發的「Muzeum 區塊鏈創意產業協定」已達成概念驗證，透過該技術架構，最快幾小時內就能完成授權到分潤的流程，直接將授權收益回饋給音樂授權人，可有效避免未經授權的音樂利用與再製。

Muzeum 為專為創意產業打造的區塊鏈開放協定，可串接起閱聽人、創作者、著作權人、經紀人、發行公司等文創產業關係人，該協定可提供以資源共享為基礎的機制，大幅簡化授權與分潤的傳輸過程，並保有絕佳安全性與合理的收益分配。

KKFARM 總裁兼合夥人黃凱偉表示，團隊於去年提出該協定計畫，獲得文化部資源挹注，目前已成功經過概念驗證，在資源共享的理念基礎上，解決文創產業包括人才連結不易、權利資料分散、資料處理效率不彰與商業模式創新困難等四大痛點，還能運用區塊鏈去中心化、資料難以竄改的特性，避免未經授權的利用與再製，也讓華人音樂在市場中能有更大的影響力。

KKFARM 合夥人吳柏蒼指出，Muzeum 的技術架構結合現行的 3 項區塊鏈相關技術，包括智能合約平台 (以太坊區塊鏈)、數位資產管理 (Bitmark 區塊鏈) 與公共資料庫 (IPFS 協定)。

其中，智能合約平台可記載版權持有人與分潤者分別為誰，明列出每位成員分潤比例，並內建可自動執行分潤的函式；在數位資產管理上，Bitmark 提供的技術，主要用於透過 Muzeum 協定登錄的數位資產進行加密、解密，並處理授權的轉移；至於公共資料庫則為分布式的儲存協定，可利用互相連結的資料，建立起人才與內容的公共資料庫。