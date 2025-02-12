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〈MSCI調整〉台股權重三升2/27收盤生效 標準型成分股2進2出

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-12 09:40

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台股權重三升2/27收盤生效 標準型成分股2進2出。(鉅亨網資料照)

MSCI (明晟) 今 (12) 日公布最新季度調整結果，台股在本次 MSCI 調整權重中，在「MSCI 全球市場指數」權重由 1.94% 上調至 1.96%，調升 0.02%；在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 20.02% 上調至 20.16%，調升 0.14%；在「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 22.76% 上調至 22.89%，調升 0.13%。最新權重將在 2/27 收盤生效。

至於 MSCI 台灣指數成份股方面，本次新增台光電 (2383-TW)、嘉澤 (3533-TW)，刪除華新 (1605-TW)、南亞科 (2408-TW)，指數成分股維持 88 檔，並有 25 檔成分股調整在外流通股數。


進一步觀察，本次權重調升最多為台光電，其權重為 0.35%，調升 0.35%。權重調降最多為台積電 (2330-TW)，其權重為 54.57%，調降 0.30%。

本次 MSCI 季度調整，以「MSCI 全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為印度，權重增加 0.17%；而本次權重調降最多之國家為韓國，權重降低了 0.17%，其餘國家權重變化不大。

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台光電612-1.29%
嘉澤1825-0.27%
華新24.7-1.20%
南亞科28.252.36%
台積電11100.00%

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