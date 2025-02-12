〈MSCI調整〉台股權重三升2/27收盤生效 標準型成分股2進2出

MSCI (明晟) 今 (12) 日公布最新季度調整結果，台股在本次 MSCI 調整權重中，在「MSCI 全球市場指數」權重由 1.94% 上調至 1.96%，調升 0.02%；在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 20.02% 上調至 20.16%，調升 0.14%；在「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 22.76% 上調至 22.89%，調升 0.13%。最新權重將在 2/27 收盤生效。