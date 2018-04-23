川普批「人為拉抬油價」 OPEC：改善供給過剩是崇高目標

美國總統川普上週在推特發文，批評石油輸出國組織 (OPEC) 以人為手段拉抬油價，令人無法接受；對此，OPEC 週一 (23 日) 表示，OPEC 致力改善供給過剩問題，這是個「崇高目標」。

川普稱，「OPEC 又來這一招，油價被人為手段拉至極高，這很不好，令人無法接受！」

CNBC 數據顯示，台北時間週一下午 4 點 42 分，西德州中級原油期貨價格下跌 0.56%，至每桶 68.02 美元；布蘭特原油期貨下跌 0.45%，至每桶 73.73 美元。

根據 CNBC 報導，阿拉伯聯合大公國能源部長兼 OPEC 主席 Suhail Al Mazrouei 指出，OPEC 從未把油價當成唯一目標，兩年前，市場嚴重供過於求，並非人為介入所致。

在美國頁岩油持續增產的情況下，2016 年，國際油價大幅走跌，一度低於每桶 30 美元。Al-Mazrouei 說，OPEC 與部分非 OPEC 國家，犧牲了一些產量，試圖解決供需失衡問題，「改善市場長期以來供給過剩的情形，是個崇高目標。」

Al-Mazrouei 強調，若油市再度陷入供給過剩窘境，將引發更多問題，「解決供需失衡，需要大格局，而不是只看昨天、今天的油價，然後喊著『價格太高了』。」