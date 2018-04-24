【IPO追蹤】平安好醫生(01833-HK)首日孖展878億 超購152倍

平安健康醫療科技（01833-HK）（又稱平安好醫生）未開始招股已獲逾660億元孖展預訂，4月23日首日招股多家券商已借爆孖展，7家券商共借出878億元孖展，有券商原本已借出所有200億元孖展，但市場需求不斷增加，要加碼到350億元。而不同券商及銀行都紛紛推出優惠吸客。

綜合7家券商的數據，平安好醫生首日接獲近878億元孖展，相當於公開發售部分超額認購152倍。其中耀才證券將孖展預留額由200億元加到350億元，耀才行政總裁許繹彬表示，市場的新股上市氣氛活躍，加上該股挾着新經濟概念，與小米等其他科網概念股類似，所以預期市場需求有增無減，已準備之後兩日仍要加大孖展額度。

其他券商昨日紛紛加大額度，輝立證券及信誠證券由90億元分別加到116億元和110億元。光大新鴻基則有150億元，海通國際（00665-HK）直到昨午5時已收到120億元孖展認購。

市場上不少銀行亦趁機推出抽新股優惠，吸引客戶認購。中銀香港（02388-HK）推出新股認購及融資服務，包括經中銀香港黃表認購平安好醫生，可豁免新股認購手續費；以及孖展年利率低至1.5厘，孖展成數高達90%，但額度有限，先到先得。互聯網券商富途證券23日至6月下旬起，豁免所有新股的認購手續費。

耀才證券專為頂頭槌飛客戶設定95%孖展認購額優惠，上市前一天暗盤交易佣金全免。

由中國平安（02318-HK）分拆出來的平安好醫生首日已錄得超額認購152倍，孖展認購878億元，雖不及騰訊（00700-HK）旗下閱文（00772-HK）2017年底首天招股逾千億元孖展的熱烈反應，但與另外兩隻新經濟股易鑫（02858-HK）及眾安（06060-HK）的首天孖展比較，相差不遠。市場認購氣氛熾熱，但不同分析師都認為即使近期新股市場活動較為淡靜，有鑑於之前「新經濟三寶」的表現，投資者都是傾向短炒獲利。長線投資者如欲入市接貨，可以先多作觀察。

平安健康醫療科技首席執行官王濤23日出席投資者午餐會時表示，公司擁有獨一無二的商業模式，對香港的認購反應充滿信心。

來源: 明報

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