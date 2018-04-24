富貴鳥(01819-HK)：“14富貴鳥”發生實質性違約

4月24日，富貴鳥(01819-HK)在上交所公告稱，由于公司前期存在大額對外擔保及資金拆借，相關款項無法按時收回，無法按期償付“14富貴鳥”到期應付的回售本金及利息，導緻本次債券發生實質性違約。

日前，東方金誠發布公告，將富貴鳥主體及“14富貴鳥”信用等級由CC下調至C。

東方金誠指出，“14富貴鳥”回售金額已确定，但富貴鳥對應于4月23日兌付的回購資金及利息尚無确切安排，本期債券回售資金償付存在重大不确定性。此外，公司發行的13億元私募債券“16富貴01”設立的發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權行權日為2018年8月12日，屆時或將進一步加劇其兌付壓力。自前次跟蹤評級以來，富貴鳥再次發生擔保履約導緻可償債資金進一步減少，且公司的商标專用權、機器設備、存貨和土地房産等大部分處于抵質押狀態，預計可償債資金無法覆蓋本期債券回購資金及利息。

今年2月9日，東方金誠評定富貴鳥主體及“14富貴鳥”信用等級為CC，展望為負面。

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