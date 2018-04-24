港股盤前—氣氛偏淡 A股仍是港股走勢的關注點

今天推介股份：

俄鋁（486）勢必報復式反彈，聯想（992）也有機轉勢。滙豐（5）則是較穩健之選。

1）港股週一的走勢和上週五相近。科技股持續疲弱、A 股反覆向下，南下資金淨流出，這些全都是上週五的翻版。恆指收盤下瀉 164 點，成交金額按日再下跌約 11% 至 882 億，為今年 2 月大除夕半日市以來最低。滬深港通總成交按日也下跌約 17% 至 101 億，淨流出金額約 20 億。板塊方面，內航股算是表現最佳，部分軟件股也做好，其餘內銷、港銀、風能和煤炭是相對表現較好的，但不是突出。芯片股早段曾有追捧，但也被大市拖下。有利好消息支持的股份，如聯通（762）、聯想控股（3396）和平保（2318）的表現也理想。相反，手機設備、騰訊和內房的沽壓則較大。另外，做空佔大市成交約 12.6%，為 2 個星期的新高。

簡評：恆指整天的走勢有如 A 股的倒影，而 A 股收市後港股再走弱。成交減少或許和平安好醫生（1833）的招股和入市意欲頗低有關。股王騰訊再創 2018 年收市新低，圖表上走勢甚劣，尋底之旅應會繼續，昨天的提示「勿接跌下來的刀」依然有效。轉眼間，A 股已跌回降準前的水平，恆指也蒸發了約 75% 週三和週四的升幅，A 股能否守穩 3000 點已成城中熱問。筆者沒有水晶球，也猜不了國家隊的下一步；但看見昨天牛證重貨區 29800-29999 街貨數量大減，而熊證 30500-30700 街貨量增大，市場的注碼應是短線看跌的。

2）受科技股持續走弱及債息攀升下，道指錄得四連跌，但跌幅並不顯著，只是 14 點或 0.06%。標指因電訊股走強，抵消科技股弱勢而持平。納指則下跌 0.3%。十年期國債債息曾迫近 3%，最新報 2.977%。港股 ADR 反彈 114 點，拆合等於恆指 30369 點；滙豐（5）和石油股的 ADR 表現較好。

3) 新股訊息：信報昨晚報導，平安好醫生（1833）認購反應一如預期熱烈。綜合多間券商，首日已借出逾 800 億元孖展認購額，相當於公開發售部分超額認購逾 140 倍。經濟日報今早報導，超購已經超過 209 倍，更指有機會挑戰凍資王。傳媒推算，即使計入回撥，認購者可能需要申購 200 手（即約港幣一百一十萬）才可穩獲一手（即 100 股）。

4）外電早前報道，如果俄鋁（486）主要股東放棄對俄鋁的控股權，美國可能放鬆對俄鋁的制裁。美國財長努欽表示，財政部正考慮俄鋁的退市要求。財政部也表示，與俄鋁有往來的美國人可以直至 10 月 23 日，才解除與俄鋁的業務往來。另外，外國傳媒報道，伊朗石油部長贊加內稱，如果油價繼續上升，將不再需要延長石油輸出國組織 (OPEC) 與其他主要產油國的減產協議。 兩則消息令鋁和油價早段下跌。但有報道指沙地阿拉伯派軍機空襲也門游擊隊基地，中東地緣局勢氣氛緊張，市場憂慮原油供應情況，油價止跌反升。最新也看到多倫多的恐襲，油價或繼續逞強。另外，俄鋁的競爭對手美國鋁業（Alcoa) 股價跳水下跌 13.5%。

簡評：若真的放鬆俄鋁的制裁，將會是另一次雷聲大，雨㸃小的美國行動。在曙光初現下，俄鋁股價應會報復式反彈。如運用一點幻想力，中興（763）的七年制裁也可能有轉機、聯想（992）的間諜指控也可能只是虛張聲勢。