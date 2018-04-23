平安好醫生今招股 入場費5535元 5月4日上市

平安保險 (2318-HK) 分拆的平安健康醫療科技 (1833-HK)(又稱平安好醫生) 今(23)日正式公開召股，將發行 1.6 億股，集資額達 87.7 億元 (港元，下同)，每股招股價介乎 50.8 元至 54.8 元，入場費平均 5535.22 元，5 月 4 日上市。

綜合香港明報、文匯報報導，據招股文件顯示，平安好醫生這次上市吸引到共 7 名基礎投資者，包括新加坡主權基金新加坡政府投資公司 (GIC)、美國資產管理公司貝萊德、馬來西亞國家主權基金國庫控股、加拿大養老金投資公司、瑞士再保險、資本集團(Capital Group) 及泰國正大集團。

基石投資者合共認購價值 5.5 億美元 (約 42.9 億港元) 的股份，佔這次集資額最多逾五成。其中貝萊德最多，計劃認購 1.25 億美元的股份(約 17.6 億港元)。

平安好醫生挾三馬 (馬雲、馬化騰、馬明哲) 之一、即平安保險的董事長馬明哲的效應，在這個招股檔期唯一一檔大型新股，勢將掀起一輪新股熱，更成為各大以零售市場為重點的證券行新一輪較量的戰場。單以 6 家證券行提供的孖展 (融資) 預訂數據顯示，到上周五 (20 日) 已錄得約 660 億元的孖展認購，相當於公開發售部分超額認購 114.74 倍。

個別證券行如耀才證券 (1428-HK)，在已錄得 230 億元孖展預訂之外，更預留多達 400 億元的孖展備用額供客戶使用，甚至希望做到 500 億元。同時它又提供 95% 融資認購，亦專為「頂頭槌飛」客戶，提供 95% 孖展認購優惠，兼毋須審批；在平安好醫生上市前一天，更提供免佣暗盤買賣服務。

民眾金融 (0279-HK) 旗下的民眾證券則祭出，凡經該行戶口申購平安好醫生，可獲「免入錢、免息、免手續費」三項優惠，每日認購上限為 10 手。即客戶 1 元也不用支付，已可抽 10 手平安好醫生。該行行政總裁潘康海預計，平安好醫生的認購反應料相當熱烈，將視乎市場反應決定是否加大額度。