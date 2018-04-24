10年期美債殖利率逼近3% 這可能震撼金融市場

10 年期美債殖利率一直沒能突破 3% 的心理關口，而對摩根士丹利來說，這意義非凡。

摩根士丹利策略師 Matthew Hornbach 表示，10 年期美債殖利率近期未能突破 3％，如果這種情況持續下跌，預示美債將反彈，殖利率將回到 2.7％。而一旦 10 年期美債突破 3％的關口，殖利率可能會達到 3.25％。

周一，美國 10 年期公債殖利率盤中一度達到 2.998%，無限接近 3% 大關，在自 2013 年 12 月之後的四年多來，10 年期美債殖利率從未升破該關口。

今年 2 月和 3 月期間，十年期美債殖利率也一度逼近 3%。「新債王」Jeffrey Gundlach 等大佬當時將 3% 的殖利率水平視為「紅線」，警告稱一旦突破，股市將轉向下行。

RBC 財富管理負責美債的副總 Craig Bishop 向 CNBC 表示：「我認為美國 10 年期美債殖利率上升是政治局勢和貿易局勢緩和的結果。」

Bishop 認為，聯準會今年將再次升息兩次。他表示聯準會可能將密切關注周五公布 udemy 第一季 GDP 數據。CNBC 統計顯示，分析師預計第一季經濟增長 2％。投資者擔憂，通貨膨脹正在上升，但沒有伴隨相應的經濟增長。

進入 4 月以來，在通膨預期提高的背景下，投資者一直都在拋售美國公債，推動美國公債殖利率提高。通膨預期的提高可能促使聯準會加快升息的步伐。

越來越多的交易商已開始預測聯準會 2018 年將升息 4 次，而不是此前貨幣政策決策者所預計的 3 次。上周五，聯邦基金期貨市場的交易商預計今年聯準會升息四次的機率為 38%，4 月 11 日的這個預測機率為 24.5%。

Yardeni Research 公司總裁兼首席投資策略師 Ed Yardeni 向 CNBC 表示：「聯準會能維持經濟增長的時間越長，就越應該看多美股，即使短期內升息可能會使股市受到來自公債的更大競爭壓力。此外，聯準會持續升息證明經濟狀況足夠強勁，足以承受貨幣政策逐步正常化。」

Rabobank 高級債市策略師 Lyn Graham-Taylor 向《華爾街日報》表示：「我們看到一些因素促進利率走高——聯準會退出刺激、全球經濟增長改善、美國稅改。」

事實上，自 2011 年以來，3% 關卡只被短暫觸及過兩次，分別是在 2013 年和 2014 年初，後來債券牛市將殖利率壓低到紀錄低點。

不過，名號響亮的固定收益投資人，例如 DoubleLine Capital 的 Jeffrey Gundlach（「新債王」）和 Guggenheim Partners 的 Scott Minerd，都把 3% 當作是決定 30 年債券牛市是否告終的指標。

在研究市場型態的分析師心中，一旦殖利率突破 3.05%，達到上次 2011 年觸及的水平，那麼市場可能會從天堂掉到地獄。

『新聞來源／華爾街見聞』