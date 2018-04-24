回望歷史高點不可及 標普指數進入10年來最長修正期

標普 500 指數自 2 月 8 日進入修正期後，已歷經 52 個交易日，無法脫離修正區，為 2008 年 5 月 1 日以來最長修正期。

通常指數自高峰下跌 10% 後，即定義為進入修正期 ，而超越前波高峰，才被視為脫離修正期。

標普 500 指數周一雖上漲 0.01%，以 2670 點作收，但距離 1 月 26 日的歷史高點 2872 點，跌幅仍有 7.1%；道瓊指數距歷史高點跌幅為 8.2%；Nasdaq 距歷史高點跌幅則為 6.1%。

標普 500 指數目前距離歷史高點仍有 7.1% 的跌幅。（圖：AFP）

1950 年以來，平均修正期約為 61 個交易日，而最近 5 次修正期約 37 個交易日 。

根據 Charles Schwab＆Co. Corrections 首席全球投資策略師 Jeffrey Kleintop 分析，標準普爾 500 指數目前仍未擺脫低迷，平均而言，修正期大約為 13 周，目前為止，修正期正處於第 10 周。

同時，市場觀察家 Ryan Vlastelica 表示，高盛認為標普 500 指數自二戰以來進行 36 次修正，通常修正期約需 88 個交易日完成，期間大約 70 個交易日處於低谷 。

周一，10 年期美債殖利率逼近 3% 重要關卡，壓抑美股走勢，華爾街擔憂借貸成本上漲將拖累公司營收、獲利成長的利多題材，從而對股市進行觀望。