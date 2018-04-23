【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

受美股暴跌拖累，恐慌性賣壓再度湧現，10700 關卡再失守！

今日台股開小低，隨後再度下殺，盤中一度暴跌近點，10700 整數關卡亦失守，收了一根帶上、下影線中黑 K，而今日震幅有 87 點之多，而目前短線上五日線與十日線、月線、季線形成死亡交叉的格局，目前上檔有五日線、十日線、月線、季線及半年線的壓力，下檔有年線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1354 億，較上週比較有明顯的萎縮，顯示投資人心態轉為觀望；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

台股類股呈現跌多於漲，其中光電類股跌幅最重，達 3.2%，電機機械也下跌逾 2%，貿易百貨、其他電子、玻陶、半導體、塑膠等也跌逾 1%，電子通路、紡織、通信網路、食品、其他類、造紙、航運、汽車、橡膠、電腦設備、油電燃氣、化學、觀光、資訊服務等也均收黑。

至於逆勢抗跌類股則以生醫漲幅最高，電器電纜、水泥、化學生醫、鋼鐵、建材營造、金融、電子零組件等也均收紅。

電子三雄成為今天空方指標，其中台積電儘管跌幅不若上周五沉重，但是仍跳空跌破年線，連帶拖累訊芯 - KY、威盛、新唐、通嘉、虹揚 - KY、強茂、統懋、京鼎、晶心科等也跌逾 3%。

至於股王大立光則是開高震盪壓低，終場又失守 10 日線及月線；而鴻海也是在 82-83 元之間狹幅整理。

至於被動元件及生技則是持續見到買盤加持，其中被動元件因為全球第一大廠村田將把中階 MLCC 產能轉向車用，台廠有望接收市場，推升國巨及華新科攜手漲停，凱美、堡達、智寶、斐成、奧斯特等也跟進漲停。

生技族群則由中低價位股領漲，東生華、晟德、濟生、和康生、佐登 - KY、商之器、泰福 - KY、達爾膚、三顧、合世等也同步漲停。