【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

<不猜行情，紀律化操作。>

今天在台積電持續下跌的情況之下，大盤持續重挫，不過整體的賣壓已經稍微有減緩的跡象。終場大盤下跌 82 點，以 10697 點作收，量能為 1354 億元。

重點持股報告。

(3265 台星科) 先前已獲利出脫一半持股，今天另一半則全數獲利出清囉。

(9941 裕融、5425 台半) 續抱。

(6613 朋億、5536 聖暉) 續抱。

(6153 嘉聯益) 今天股價再創波段新高囉，老師也順勢帶領會員獲利出脫一半持股。

(6182 合晶) 今天股價再創波段新高囉，盤中還一度上漲了 5%，老師一樣帶領會員趁勢獲利賣出一半的持股唷。持續有獲利入袋囉。

<跟著關鍵 K、只賺甜蜜期、操作紀律化、獲利自然來。>

避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。該買就買、該賣就賣、該抱的抱，維持資金靈活。

跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 9941 裕融、5425 台半、6613 朋億、5536 聖暉、6182 合晶、6153 嘉聯益。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)