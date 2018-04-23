【亞洲投顧】亞洲投顧 股期龍哥 盤後分析

◆盤勢分析

華新科強攻漲停

今天大盤量縮下跌，大盤跌破 10750 點，盤勢正式轉空，雖然今天量縮跌破，空方追殺壓力不大，不過既然跌破就要尊重，盤勢偏弱的情況之下，要把持股比例控制好，該出場要出場，不要讓虧損幅度擴大，就是控制風險。上上周就提醒大家要趁機調節持股，保留現金，等待盤勢止穩再佈局，如果有照做的話，龍哥相信大家受傷的幅度已經降低很多了，操作不用太過積極，控制好持股比例 5 成左右。目前容易回測前波低點 10638 點，空方目標缺口 10473 點和 10392 點，這時候要優先考量風險情況。



盤勢震盪，龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，不過該出場的個股一定要出場，以免擴大風險。先前佈局 6141 柏承，獲利放口袋將近 30%；先前龍哥帶會員佈局 2454 聯發科和 6274 台燿，都創高；強哥 - 2481 強茂，大漲創高；分享很久的 5483 中美晶和 6488 環球晶，營收爆發，籌碼穩定，只要續抱就有大獲利；再看看推薦的 2492 華新科和 3026 禾伸堂，甚至傳產 1312 國喬和 1710 東聯，全部創下新高，這些主力股龍哥每天分享，大家有沒有獲利呢？

今天外資期貨多單減少 1030 口，自營商期貨空單減少 671 口，外資選擇權中性偏空佈局，自營商選擇權偏空佈局，外資期貨多單連續減少，自營商選擇權短線偏空佈局，大盤跌破支撐，籌碼還是偏向空方佈局，要注意還有低點。



大盤震盪更能看出籌碼的穩定度，趁拉回佈局籌碼穩定的個股，等待突破獲利的機會，操作不用天天換股，持續追蹤籌碼穩定的個股。最近漲價效應的個股最強勢，從被動元件到矽晶圓，甚至原油概念都在大漲創高，看看華新科今天還是強勢攻擊，現在有一個族群的產品準備漲價，有機會複製被動元件和矽晶圓的走勢，股價已經開始有反應，建議大家趁低檔一起佈局，不知道該如何調整持股的朋友，加入龍哥簡單操盤的行列，一起迎接未來的行情。



【籌碼穩定股，輪流創高】

2454 聯發科，5483 中美晶，6488 環球晶，

2492 華新科，3026 禾伸堂，3596 智易

1312 國喬，1710 東聯

【有籌碼的光學股】

3406 玉晶光，3059 華晶科，3362 先進光

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 11000 點開始偏多操作；空方操作者帶量跌破 10775 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估