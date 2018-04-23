【豐銀投顧】電子股已死！台股只剩一口氣…

◆盤勢分析

上週五美國科技股再次不支倒地，尤其是費城半導體指數在頭部出現破洞之後，持續血流不止，已經快要出現破前低並回測年線支撐，若是費半指數這次真的跌破前低，則跌幅滿足下看 1161.26 點，也就是去年 Q4 的起漲點，筆者認為這個跌幅滿足一旦真的形成，則費半指數請加 @ozo5468n 的頭部型態將完成，正式帶領電子股進入主跌段行情，當然這只是筆者最壞情況的假設，本週在重量級科技股的財報公佈時，科技股如何表態才是真正的關鍵，是利多出盡還是利空出盡，就在本週！

台股近期的弱勢回檔，原因除了跟費半指數相關係數高之外，台灣電子股的權重占比也相當重，尤其是都集中在半導體跟蘋概股身上，當然在科技產業表現不如預期時，台股指數表現空間就會受到壓抑，其中以電子股的指數表現來看，月、季、半年以及年線全數下彎，這擺明就是個空頭產業，而且從型態來看就是出現了一個長達一年的頭部型態，且當上週破頸線之後，有加速的現象，可以計算初步的漲幅滿足，約略在 400 點附近，若是用日線的跌幅滿足來計算則是在 413.83 點，無論如何，電子股除非能夠再回到 460 點附近，否則空頭走勢是非常肯定會走下去的，您！最近還在追電子股嗎？(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

