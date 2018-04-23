滬指下探回升微跌0.11% 芯片概念股遭遇重挫

周一，滬深兩市開盤漲跌不一，早盤整體上在平盤線附近維持震蕩走勢。午後，三大指數全線下挫，創業板指一度跌近3%。臨近尾盤，保險、銀行、證券等大金融板塊表現強勢，股指觸底反彈，跌幅收窄。滬指收報3068.01點，跌0.11%，成交額1579億。深成指收報10330.63點，跌0.75%，成交額2359億。創業板收報1753.05點，跌1.67%，成交額843億。

盤面上，大多數板塊下跌，電信運營、保險、券商、銀行、5G等板塊逆勢上漲，航空、芯片、黃金、有色、蘋果概念等板塊重挫。

異動板塊方面，電信運營板塊今日逆勢大漲超4%，中國聯通(600050-CN)受惠于業績提振早盤拉升漲停，國脈科技(002093-CN)漲超5%。

受““新三板+H股”正式落地”，券商板塊表現活躍，東方證券(600958-CN)、國泰君安(601211-CN)等多股拉升。

連漲幾日的芯片概念股遭遇重挫，浪潮信息(000977-CN)、深南電路(002916-CN)等近10股跌停，30餘股跌超5%。中興通訊(000063-CN)遭美國禁運制裁，推高了國内對芯片産業的反思浪潮。這種情緒也讓A股中的國産芯片概念股在近幾個交易日内被“爆買”，比如在17日兩市40多隻漲停股之中，有近20隻是芯片概念股。

技術上，滬指盤中呈弱勢震蕩，量能多日保持低位水平，市場觀望與謹慎情緒濃重。資金對近期熱點概念與政策利好板塊獲利了結，使得部分板塊持續回調，對市場人氣以及投資信心産生影響;短期不确定因素依然需要時間消化，而基本面的變化也將進一步影響市場的調整幅度，目前市場築底之路仍將繼續，短時反抽或技術反彈都會有所反複。從K線圖上看，滬指早間反抽觸碰5日線後震蕩下跌，各均線空頭排列明顯，短期市場弱勢格局難以轉變。

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