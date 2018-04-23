〈卡達主權債券掛牌〉金額達60億美元 創台單一最大國際債券

台灣首檔外國政府主權債券卡達主權債券今 (23) 日在櫃買中心掛牌，發行總額為 60 億美元，創台灣國際債券發行金額最大，至於票面利率則為固定利率 5.103%，發行期間為 30 年。

據了解，本次卡達主權債券主要有 5 年、10 年及 30 年期，其中 5 年及 10 年期在盧森堡掛牌，至於 30 年期則是在台灣及盧森堡雙掛牌。

櫃買董事長陳永誠表示，卡達即將在 2022 年舉辦世界杯足球賽，本次發行債券，正好可以用於相關建設需求，而且中心在今年 4 月 3 日修訂外國中央及地方政府來台債券規定，在短短 3 周內，馬上就見到首檔外國主權債券來台掛牌。

金管會主委顧立雄在致詞時表示，卡達國家主權債券來台掛牌，是台灣發展國際債券市場新的里程碑，期望日後能持續成長茁壯，將持續導入多元化債券商品增進市場穩定性及多元性，提升籌資管道並強化國際市場競爭力。

卡達官方則由該國財政部第二首長與第三首長 (相當於我國的財政部次長) 共同來台參加典禮，包括負責財政政策制定的 Mr. Abdulrahman Jolo，以及負責國債發行管理的 Mr. Ali Mohammed Sowaidi 出席。

Mr.Abdulrahman Jolo 表示，這次掛牌體認到台灣櫃買中心債券市場的國際性，今天只是雙方合作的第一步，希望未來雙方合作能長長久久。