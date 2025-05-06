「櫃」氣逼人！5/8立誠86.57元上櫃 創新服務、睿騰能源及智新生技齊上興櫃
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-06 10:37
櫃買中心本週共有 5 家企業上（興）櫃，除歐都納 (2940-TW）於昨日上興櫃，5 月 8 日除有立誠 (6597-TW) 以承銷價 86.57 元上櫃，並有創新服務 (7828-TW)、睿騰能源 (7758-TW) 及智新生技 *(7832-TW）等 3 家上興櫃。
櫃買中心統計，截至 5 月 2 日，股票已上櫃家數為 848 家，包含外國公司 28 家；今年度累計上櫃掛牌公司 11 家，包括創泓科技、裕山、新應材、榮田、威力德生醫、印能科技、光焱科技、浩宇生醫、友鋮、台灣精材、築間。
櫃買已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數 7 家，包括生合、金利食安、昕奇雲端、立誠、意藍、久禾光、昶瑞機電。
目前待審議有 12 家，包括碩網、萊德光電 - KY、台寶生醫、星亞、采威國際、竑騰、友霖、久舜、昱臺國際、君曜、惠民實業、東聯互動。
至於興櫃股票辦理情形，已櫃檯買賣家數有 351 家（包含外國公司 2 家），今年度累計興櫃掛牌公司已有 23 家。
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