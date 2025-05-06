「櫃」氣逼人！5/8立誠86.57元上櫃 創新服務、睿騰能源及智新生技齊上興櫃

櫃買中心本週共有 5 家企業上（興）櫃，除歐都納 (2940-TW）於昨日上興櫃，5 月 8 日除有立誠 (6597-TW) 以承銷價 86.57 元上櫃，並有創新服務 (7828-TW)、睿騰能源 (7758-TW) 及智新生技 *(7832-TW）等 3 家上興櫃。