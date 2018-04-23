永豐金人事大地震 銀行投信證券董事都變動

永豐金 (2890-TW) 今 (23) 日一早就傳出人事大地震，永豐金派曹為實及朱士廷任銀行董事；而原由永豐投信董事長蕭子昂擔任之永豐投信法人董事代表人一職，現在改派由永豐金控代理財務長許如玫接任；而永豐金證券（亞洲）董事副總經理何賜川，將新任永豐金證券（亞洲）董事副總經理一職。

永豐金表示，該公司董事會通過派任專業人士曹為實擔任永豐銀行董事代表人，永豐金控表示，此次派任曹為實擔任銀行專業董事，是希望借重他在投資銀行多年的豐富資歷，其曾常駐香港，為機構客戶建議及執行全方位的融資方案，包含股權、債券及貸款產品，以及併購、外匯、利率、商品風險管理等。未來將可為永豐銀行金融商品的交易、行銷、產品及風險管理策略等，提供寶貴的意見，讓銀行的職能更加健全。

曹為實曾任台北富邦銀行資深顧問；巴克萊亞洲資本有限公司董事總經理、代理台灣區總經理及大中華區環球金融及風險策略主管；摩根史丹利香港董事總經理、開發金執行副總裁、開發工銀總經理、瑞士銀行董事總經理、高盛執行董事等，畢業於清華大學動力機械工程學系、台大商學研究所。

另董事會也通過派任朱士廷擔任銀行董事代表人。朱士廷表示，金控最重要功能就是整合各子公司資源及職能，發揮綜效，此次透過擔任銀行的董事，能將金控與銀行更有效的連結，發揮經營綜效管理。並結合金控各子公司資源，提供客戶全方位的解決方案的金融服務及商品，以提升客戶忠誠度、黏著度及滿意度，進而增加獲利。

永豐金控今天一早發布重訊公告，除了上述指派曹為實及朱士廷任銀行董事之外，永豐投信法人董事代表人與永豐金證券（亞洲）董事副總經理人事也都有所更動，還有永豐金控子公司永豐金證券（亞洲）有限公司法人董事代表人、永豐金控法人董事代表人異動、永豐餘投資控股法人董事代表人等人事大異動。

原由永豐投信董事長蕭子昂擔任之永豐投信法人董事代表人一職，現在改派由永豐金控代理財務長許如玫接任；而永豐金證券（亞洲）董事副總經理何賜川，將新任永豐金證券（亞洲）董事副總經理一職。永豐金控子公司永豐金證券（亞洲）有限公司法人董事代表人，改派永豐金證券（亞洲）財富管理處副處長戴吉慶接任；永豐餘投資控股董事代表人，改派達文西個資暨高科技法律事務所所長葉奇鑫接任。