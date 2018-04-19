加倍下注搶攻歐洲用戶 Netflix將投入10億美元至原創內容

影音串流平台 Netflix 將對歐洲廣播電視台增加攻擊力度，該公司預計今年在歐洲地區將投入約 10 億美元在原創內容製作上，經調整後的內容預算為去年兩倍之多，而預計製作的內容亦接近去年的兩倍。

投資計畫顯示，Netflix 將大幅擴展其英文和外語節目，並將在西班牙、德國、義大利、法國、波蘭、土耳其和荷蘭製作新劇。將對歐洲傳統廣播公司造成衝擊，在面對來自 Netflix 以及亞馬遜等串流媒體來勢洶洶的競爭，傳統公司正想盡辦法留住客戶。

Netflix 本週表示，本季的海外營收將首次超過美國本土的銷售額，該公司預計 2018 年將花費高達 80 億美元在原創內容和授權內容，其中大部分的支出在美國。

Netflix 的快速擴展，已引起美國和歐洲媒體合併的浪潮，有線和衛星電視提供商決定合作，期望能再度吸引那些選擇「剪斷線纜」僅使用串流媒體服務收看節目的觀眾。

AT&T 計劃透過收購時代華納，來挑戰 Netflix 的全球影響力，但此筆交易受到美國政府的阻撓，此外新聞媒體大亨梅鐸 (Rupert Murdoch) 決定將其 21 世紀福斯集團的娛樂資產出售給迪士尼，他最近承認，做出該決定是因為他無力與 Netflix 競爭。

Netflix(NFLX-US) 本周公佈第 1 季財報，新增訂閱用戶創新高，在美國地區新增 196 萬用戶，歐洲地區則新增 546 萬訂閱用戶，股價上揚，市值來到 1440 億美元，超越通用電氣與 IBM 的市值。

Netflix 股價日線走勢圖

分析師們紛紛上調 Netflix 目標價格，該公司的目標客戶達全球 7 億個安裝寬頻的家庭，包含 3 億個歐洲家庭在內，但目標市場目前不包括中國。大摩的分析師指出：「全球寬頻的普及率，將增加 Netflix 的目標市場，推動會員成長，並提供更多的機會。」

Netflix 在進軍歐洲過程中，受到歐洲政府的質疑，因為他們威脅了本土的廣播電視台，但 Netflix 表示，因為大幅投資源創內容製作，他們在歐洲、中東和非洲創造了高達 3.5 萬個就業機會。

Netflix 的內容總監 Ted Sarandos 表示：「我們的信念是好的故事將能跨越國界，公司致力於成為歐洲娛樂的代言人。」

Digital UK 的執行長 Jonathan Thompson 認為，歐洲觀眾歡迎 Netflix 在該地區投入更多資金在內容製作，因為他們將有更多的收看選擇，然而，Netflix 若要在內容廣度、深度和國家相關性方面與英國廣播公司匹配，則還有很長一段路要走。