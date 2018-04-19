流媒體巨頭回歸線下？Netflix考慮收購影院

摘要：一家長期以來希望打破傳統的流媒體公司，居然想要回歸傳統放映模式？這可能和戛納或奧斯卡有關。

一周前剛和戛納電影節鬧翻的 Netflix，似乎決意闖進傳統電影領域。

戛納今年宣布，所有電影節參選的作品必須在電影院商業上映。這意味著繞過院線、只在自家平台上播放的奈飛的電影作品，都無法參與角逐。

Netflix 於是宣布撤回將在戛納電影節上展映的所有影片，退出戛納電影節。

事實上，不止是戛納電影節，想要參與電影相關的評比，「上映」幾乎是必備條件，角逐奧斯卡也要求在洛杉磯上映。

解決上映問題的方法很簡單，買一個影院就可以了。洛杉磯時報援引相關人士消息稱，Netflix 正在探索購買洛杉磯和紐約的影院，讓自己的故事片和紀錄片可以走上螢幕。

報導還提到，洛杉磯 Landmark 一度是 Netflix 考慮的收購對象，但最終因為報價過高而放棄交易。相比於收購大型影院，Netflix 更有可能和一個體量較小的影院合作。

盤後這一消息傳出後，Netflix 股價穩定。

Netflix 通過《紙牌屋》成功地重塑了美國電視業，其後的一系列作品均贏得了良好口碑和可觀收視。這幫助 Netflix 不斷擴大自己的訂閱用戶群，該公司一季報顯示，訂閱用戶數已經達到了 1.25 億。

攻克電視領域後，Netflix 開始衝擊電影行業。Netflix 去年 10 月稱，今年將發布 80 部原創電影。2018 年，Netflix 預計在內容方面投資 75 億到 80 億美元。

但 Netflix 收購影院的議員如果屬實，這會是一個有趣的矛盾——一家長期以來希望打破傳統放映形式的流媒體公司，居然想要回歸傳統？

這可能是 Netflix 在進一步壯大自己的原創力量。洛杉磯時報援引 MKM Partners 影視院線分析師觀點稱，Netflix 似乎想要贏下奧斯卡或是其他一些相關的電影獎項，來增強自己的口碑，進一步提昇平台地位。

2013 年，Netflix 的原創劇《紙牌屋》在艾美獎獲得 9 項提名，最終獲得三項獎項。Netflix 參與製作的紀錄片《伊卡洛斯》獲得第 90 屆奧斯卡金像獎最佳紀錄片，但該片是在美國聖丹斯電影節上首映。

『新聞來源／華爾街見聞』