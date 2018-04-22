樊綱：房子變得不值錢 恐怕還得有相當長的一段時間

年輕人你該買房還是租房？樊綱這樣回答

4月19日，央行貨幣政策委員會委員樊綱走進央視財經頻道《中國經濟大講堂》節目，做了題為“房地產市場，未來什麽樣？”的精彩演講，有位觀眾現場向樊綱提問：「對於年輕人來講，到底是應該買房還是租房？」

對於年輕人來講，到底是應該買房還是租房？

樊綱回答說，這要取決於每個人的很多因素，比如說年輕人如果工作還不是很穩定，還在變化、遷移過程當中，就不如租一個小房子住。但是如果說要結婚了，並且小夫妻倆上面的六個錢包都能起作用，父母算一個錢包，爺爺奶奶一個錢包，姥姥姥爺一個錢包，愛人的姥姥姥爺，爺爺奶奶和父母，這六個錢包湊在一塊兒能夠幫著支付首付的話，樊綱說：「我建議還是買房好。買房子每個月要交一筆錢還房貸，但是交夠20年或者30年這個房子就歸你了。」

樊綱認為，房改、按揭政策的施行，就是要改變以前攢了一輩子錢，到老才能買得起房子的現象。年輕人可以按揭、借款買房，先住上房子。當然如果沒有錢支付首付款和還房貸，就沒辦法買房。但是如果有條件的話，還是盡量要利用好按揭貸款買房這個機制。

房子多人少，房子就會不值錢了嗎？

在《中國經濟大講堂》節目中，談到“按照目前人口發展的趨勢，未來房子多了，人反而少了，是不是房子就會不值錢了呢？”這個話題的時候，央行貨幣政策委員會委員樊綱說，人口停止增長或者甚至是下跌了，是不是我們住房需求就減少了？土地的稀缺性就減少了？也不一定。雖然人口減少了，但是需求增加了。

在樊綱看來，住房只是幸福生活的一種需求，另外還需要更多的娛樂設施，需要更好的環境，需要更好的交通，更好的健身、體育等等基礎設施，這些是都要用土地的。因此隨著生活水平的提高，對於生活中各種消費的需求也會不斷增長，而這些消費都會使得土地的稀缺性加大，房價不一定就會跌，而是會更加穩定。

人口老齡化會增加住房需求嗎？

中國的經濟還在增長，人口老齡化也會加大住房需求。為什麽這麽說？樊剛認為，每個人用一棟房子的時間會延長。比如說以前人的壽命是60歲，房子只用60年，就會傳給孫子、給兒子用了，住房需求就少了。現在人的壽命是80歲，使用房子的時間就會更長了。60歲的時候，孩子長大已經到30歲，孩子結婚就會需要買房子，這就是加大了需求。現在處在一個高增長、人口老齡化的階段，隨著收入不斷增長，追求幸福生活的需求也是多樣化的，在這樣一個過程當中，樊綱認為，房子變得不值錢，恐怕還得有相當長的一段時間。

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