商務部：已收到美方希來北京進行經貿問題磋商的信息

4月22日淩晨消息，在中美兩國就貿易問題陷入對峙之際，美國財長努欽表示考慮訪問中國商談貿易問題。

努欽在華盛頓的國際貨幣基金組織(IMF)春季會議上向記者發表講話時稱，對美國和中國可以達成貿易協議持「謹慎樂觀」的態度，但拒絕對最終協議的可能形式透露任何細節。

努欽還稱他在IMF會議上會見了中國央行行長易綱，討論主要集中在央行範疇內的相關問題，而非貿易問題。兩人還談到了中國宣布的有關開放市場的「行動」，美國對此表示鼓勵和認可。

努欽表示，美國的貿易舉措不關乎「保護主義」；美國希望「公平互惠的貿易」。

努欽應俄羅斯要求，在IMF峰會間隙與俄羅斯財政部長Siluanov舉行了雙邊會晤，不過美國仍在考慮對俄羅斯實施進一步制裁。

努欽還透露了美國正考慮與日本達成雙邊貿易協議，此外，美國支持世界銀行增資和改革。

IMF主席拉加德在同一會議上也表示，所有國家都渴望促進自由貿易，中美兩國應該繼續對話。

責任編輯：李彥麗

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