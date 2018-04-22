易綱：中國加大金融業對外開放有明確時間表和路線圖

2018年4月20-21日，第37屆國際貨幣與金融委員會(IMFC)會議在美國華盛頓召開，會議主要討論了全球經濟金融形勢與風險、全球政策議程和基金組織改革等議題。

會議呼籲各方應抓住當前經濟增長的有利時機，從貨幣、財政和結構改革三方面著力保持經濟覆蘇勢頭，提高經濟增長潛力和韌性。若通脹疲弱，則貨幣政策應繼續保持寬松，待通脹升至目標區間再漸進退出。財政政策應保持靈活性以促進增長，必要時重建緩沖，避免順周期性，確保公共債務占GDP之比處於可持續水平。結構改革應旨在提高生產率、增長潛能和促進就業，從而使增長更加包容。

中國人民銀行行長易綱在發言中指出，中國經濟增長勢頭穩中向好。經濟增長更加追求質量，更趨平衡。金融部門整體穩健，風險可控。2017年非金融部門杠桿率僅略有上升，公司部門杠桿率有所下降，金融部門內部控杠桿取得階段性成效。今年是中國實施改革開放四十周年，改革開放惠及中國經濟和中國人民。中國進一步推進改革開放的決心是堅定不移的。

日前中國宣布了一系列加大金融業對外開放的措施，有明確的時間表和路線圖，將於今年年底前實施到位。中國將繼續堅持多邊主義，支持開放的、以規則為基礎的多邊貿易體系，倡導合作與對話。此外，中方呼籲各方展現合作精神確保按時完成第15次份額總檢查，並願繼續加強同基金組織在能力建設領域的合作。

(央視記者 孫艷)

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