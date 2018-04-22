多頭行期結束？科技股動能仍在逢低布局利基股

台股上周五（20 日）帶量下跌，終場下跌 191.84 點、收在 10779.38 點，成交量 1557.69 億元，台股周線收黑。投信業者表示，面對第二季台股，電子指數仍持續高檔整理，儘管第一季手機需求疲弱，但相關零組件缺貨效應仍無法紓解，就是新應用崛起的最佳證明，因此建議投資人不必擔心多頭行情就此結束，反而可在行情拉回之際選股承接。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，今年以來，科技股仍是支撐台股的重要主流類股，儘管因高階智慧型手機與虛擬貨幣動能疲軟，加上消息面紛雜，包括國際情勢變化、重要企業法說展望不如預期及外資動向保守等干擾，致使盤勢出現波動。

回到基本面，廖哲宏強調，智慧型手機已逐漸進入高原期，汽車電子、物聯網及人工智慧相關應用正逐漸崛起，儘管重要企業法說展望下修，但仍然維持成長態勢。因為即便手機成長熄火，但新的應用陸續接棒，從近期矽晶圓及被動元件仍持續供不應求的狀況觀察，整體科技產業需求動能仍然不弱。

廖哲宏表示，儘管第一季手機需求疲弱，但相關零組件缺貨效應仍無法紓解，就是新應用崛起的最佳證明。展望後市，投資人應該持續關注後手機時代的成長契機。另外，再接下來第一季財報陸續公布後，投資人的目光將逐漸轉向第二季與第三季，伴隨科技產業逐漸進入旺季，預期企業的營收與獲利動能，將逐漸加溫。

廖哲宏表示，盤勢修正難免，但更重要的是如何審視後續第二季台股表現。在經濟面與企業盈餘仍為成長的當下，並不特別擔心多頭行就此結束，反而可在行情拉回之際選股承接，就下半年展望與殖利率高低間做好個股挑選是建議的策略。在自動化、消費需求轉型、電子業上游、高速傳輸與 ASIC（特殊應用晶片）需求成長等族群是看好的方向。

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