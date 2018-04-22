一周軍聞》解放軍台海實彈軍演發動對台輿論戰

▲解放軍轟六轟炸機。（圖／日本防衛省 , 2018.4.20) ▲解放軍轟六轟炸機。（圖／日本防衛省 , 2018.4.20)

4 月 15 至 4 月 21 日國內重要軍聞

東協最大地面防衛展、2018 馬來西亞國際防衛展（DSA 2018）16 日至 19 日在吉隆坡舉辦，本次展覽包括來自 60 國、約 1500 家公司參展。國家中山科學研究院與生產製造中心則首次共同組團，赴馬來西亞參展。中科院本次參展產品包括雄三超音速反艦飛彈，雄二反艦飛彈、先進監偵系統、無人機防禦系統、沱江艦載台、射擊模擬器、複合火箭系統防空相列雷達、岸際雷達等成品或模型，希望藉此向東南亞國家介紹台灣國防科技研發成果。

為了淘汰 AT-3 教練機，國防部規畫採購 66 架高級噴射教練機，最快在 2020 年進行首飛。漢翔公司 16 日表示，新高教機預計 6 月 1 日舉行組裝典禮，力拚 2020 年首飛目標。

解放軍 18 日上午 8 點，在距離金門東北方 65 公里處開始進行台海實彈演習。外傳國防部長嚴德發 18 日上午 7 點半不到，就已經坐鎮衡山指揮所，瞭解解放軍演習動態。國防部澄清媒體報導並非事實，國防部維持正常運作，嚴德發目前為止並未進入衡山指揮所。

陸軍特戰指揮部山隘行軍歷經 11 天挑戰後，於 20 日劃下終點。參與挑戰的特一營官兵完成跨越 3 縣市、7 鄉鎮、275 公里淬鍊，順利達標谷關到梅山的山隘行軍挑戰。

自 18 日起，解放軍轟 6 轟炸機等軍機連續多日繞台，遼寧號航空母艦艦隊也在 19 日通過巴士海峽，向東航向西太平洋執行遠海長航訓練。國防部表示，共機艦航經台灣周邊期間並無異常，國軍依規定全程掌握、監偵應處，籲請國人安心。

4 月 15 至 4 月 21 日國外重要軍聞

中國大陸 18 日在金門東北方溫州灣實施實彈射擊，演習的靶區距離金門只有 60 多公里。中國大陸官方媒體在演習前後不斷嗆聲說，這是針對台灣行政院長賴清德近期台獨言論、台獨分裂活動所發出的警告。《環球時報》稱，東部戰區陸軍具備了中遠程火力打擊能力，射程在 200~300 公里，而台灣在中國大陸一側的島嶼均在火力射擊範圍之內，一旦採取行動，陸軍部隊對金門與馬祖等島嶼的收復完全沒有問題。

由於對 AH-64E 阿帕契 (Apache) 攻擊直升機主旋翼存在安全隱憂，美國陸軍 19 日表示已決定暫停接收波音 ( Boeing ) 公司生產的 AH-64E 新機，波音公司也暫停生產阿帕契新機。

南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩 27 日將舉行領袖高峰會，南韓媒體引述未具名南韓官員的話報導，傳出南北韓正在討論宣布兩國軍事衝突正式結束的計畫。北韓官方媒體中央通信社（KCNA）21 日報導，金正恩宣布平壤將不再進行核試或試射洲際彈道飛彈，並會關閉核子武器測試場。美國與南韓對此表示歡迎，但是日本官方認為，北韓未放棄中、短程彈道飛彈發展，也未宣布棄核，這樣的宣示恐怕不夠。



▲國軍 AH-64E 阿帕契直升機雙機攻擊編隊操演。（資料照／記者呂烱昌攝 ）

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