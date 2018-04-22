身分證再設計沒國旗國號也行？

身分證再設計活動票選中！外界質疑活動沒強制要求身分證要設計有國旗、國號。對此，內政部 22 日特別澄清說，國民身分證自然需要表彰呈現國家識別，國旗、國號及國家特色景物文化等都是國家識別的重要表徵，可由設計者發揮創意呈現在身分證版面上，內政部尊重設計者之發想及創意理念，未來也會考量設計者所提出的版面設計是否能彰顯國家重要識別象徵。

內政部表示，為讓新式身分證能擁有多元創新的設計思考，這次活動僅規範身分證版面至少要有姓名、身分證字號、照片、出生年月日等 4 個欄位，其餘欄位可由設計者自由增減，主要是因身分證欄位是個人資訊的揭露，重在識別個人身分，配偶欄及性別欄等欄位是否要列在版面上，各界意見不一，故可由設計者依理念自行增減，內政部也可了解各界對版面置放各項欄位的意見。

內政部指出，身分證版面設計開放全民參與設計及票選，是民眾參與的重要表現，目前正進行網路票選中，票選活動到今年 5 月 11 日截止，歡迎國人踴躍上網投票，投票須登入臉書帳號，每個帳號每日可投 3 票。活動選出之設計作品將作為未來新式身分證設計參考，內政部仍保留最後修改的權利。

內政部強調，希望藉由這次活動持續蒐集各界針對國民身分證版面及欄位增刪意見，並考量國人日常使用習慣及便利性、資訊安全、保障資訊自主、確保個資隱私等原則，持續審慎研議推動新式國民身分證。

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