5月報稅季倒數留意5大常見錯誤避免遭補稅懲罰

5 月報稅季進入倒數階段，會計師指出，由於所得稅法今（2018）年 2 月才修法，民眾應注意 5 月報稅時，仍適用修法前相關規定，因此，原則上今年報稅與去年差異不大，只有在「免稅額、課稅級距與退職所得計算」，因反應物價指數（CPI）上漲略有調整，並應注意報稅 5 大常見錯誤，以避免遭補稅懲罰。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部協理王瑞鴻指出，申報綜所稅時，「保險、捐贈、醫藥、購屋借貸與扶養」為 5 項常發生錯誤，納稅者務必注意，以避免遭補稅懲罰。其中在「保險費」部分，列報受扶養保險費扣除額，必須是納稅義務人的「直系」親屬方得以適用，同時要保人與被保險人應在同一申報戶，而非人身保險的保險費不得列舉扣除。

在「捐贈費用」部分，王瑞鴻提醒，受贈單位應先依法向主管機關登記立案，而納稅者點光明燈或安太歲等費用，因不屬於捐贈性質不得扣除。另外，義賣收據亦不得申報捐贈列舉扣除額。

另要注意「醫藥及生育費」的部分，由於以美容為目的之醫藥費，以及為了解自己身體狀況所作的一般性健康檢查，皆與醫療行為無關，因此不可列舉扣除。

還有就是「購屋借款利息」部分，納稅者與房屋所有人應在同一申報戶，且房屋租金支出及購屋借款利息，兩者只能擇一列舉扣除。

再來則是「申報扶養」方面，王瑞鴻提醒，納稅者、配偶或受扶養兄弟姐妹的教育學費，不可申報教育學費特別扣除額；而申報扶養滿 70 歲以上非直系親屬，亦不適用增加 50% 的免稅額。



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