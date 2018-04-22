名家論壇》洪素卿／四萬以下禁面議真能擺脫低薪魔咒？

立法院初審通過就業服務法修正條文，未來經常性月薪少於 4 萬元的職缺，雇主必須於求才廣告載明薪資範圍，不能再以「薪資面議」帶過，違反規定的雇主最高將可罰 30 萬元。

草案公開後，不少人叫好、甚至認為有助勞工擺脫低薪！也有人認為公司薪水是祕密、政府此舉簡直是為難雇主。

但老實說，就我個人的觀點來看，此修法影響層面非常有限，不僅無助解決勞工低薪困境，對薪資透明化起不了多大作用，甚至也沒法讓求職者少去一些沒必要的面試，而企業主也不會真的因此就得把公司薪資晾在陽光下！

怎麼說呢？

一般來說，會在徵才廣告上寫上薪資面議者大略可分為三種情形，第一種是高階經理人或是高度專業職缺，公司要的是「人才」，人才是要用搶的，人才要談的不是月薪而已，而是如何分紅、發股票，薪資當然要當面談，談了雙方才好互相有個底。

這類職缺薪資遠遠高於四萬元，不會因為新規定有所變更。薪資不會因此透明！

第二種則剛好相反，第二種會寫上薪資面議的職缺，是薪資真的很低、低到沒有市場競爭力，於是寫上「薪資面議」、來看看是不是能找到一些誤入森林的小白兔願意上鉤、屈就低薪。

坦白說，當真存著這種心眼的企業，因應新規定的方式其實也很簡單，只要在求才廣告寫上薪資範圍即可。

也因此，求才廣告頂多變個花樣，從「薪資面議」換成「依據求職者學經歷與個人能力敘薪，薪資範圍 22k-40k」，膽子更大的寫上 22k-60k 也行！「老闆還可以海派的說，只要求職者敢開口、只要求職者真的有價值，再高的薪水公司也給得起！！！」

一旦企業主祭出這種求才條件，又遇上了只會在履歷表上寫上「依據公司規定敘薪」的小白兔、說不出自己價值在哪裡的小菜鳥？結局當然一樣只給 22k。

就算遇上了那些明明沒寫「期望薪資、希望待遇」，卻又覺得自己不只 22k 的求職者，結局也跟過去一樣，也就是求職者白跑一趟！

這跟寫著「薪資面議」的求才，情形顯然沒有什麼大不同。

此外，會在徵人廣告上寫上「薪資面議」還有第三種情形。這類公司職缺的薪資不是太低，但也沒有高到寫出來可以吸引人才；只不過，一方面不能預期這次會有哪樣的人才投履歷、又不是很想讓同業知道薪資行情，於是到人力銀行刊登職缺時，乾脆寫上薪資面議最簡單，反正，到時候看看來求職的都是些什麼人，再決定該留什麼樣的人、給多少薪水！

這樣的企業，未來面對新規定，最終也將會選擇刊載「薪資範圍」，維持一貫的各種人才不漏接，薪資條件不外漏！

至於選擇公布薪資範圍，薪資範圍差距能有多大？我曾在人力銀行的徵才廣告上看到有個非業務性質職缺，刊載的薪資待遇是「月薪五萬到十萬」，這麼大的差距，求職者如何知道該公司到底想給五萬？還是十萬？

因此，重要的是，求職者先要能清楚評價自己、了解市場價位，並據此明確寫上「希望待遇」，讓收到履歷表的一方清楚了解、「無誠勿擾」。

若求職履歷表上一樣只會寫上「依公司規定」、「夠養家糊口」！說實話，單單一個徵才薪資禁面議的新規定，恐怕難為求職者掙得更好的薪水。

●作者：洪素卿 / 資深醫藥、勞工記者

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