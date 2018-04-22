麻疹疫情再延燒林口長庚爆發院內群聚感染

麻疹疫情又傳群聚感染，而且這次地點出現在醫院。衛福部疾病管制署今（ 21 ）日公布，林口長庚一名男護理師確診麻疹，院方已成立應變小組，並透過內部通訊軟體群組呼籲同仁提高警覺。

麻疹疫情不斷擴大，除了航空公司空服員爆發群聚感染外，最新消息傳出，林口長庚醫院也爆發院內感染。疾管署今日公布最新疫情報告，一名 20 多歲的林口長庚急診部男護理師確診麻疹，他是被日前到院就醫的疑似麻疹患者傳染，林口長庚已成立應變小組因應。



▲除空服員外，林口長庚也爆發麻疹群聚感染。（圖／疾管署提供）



疾管署今日下午公布 2 例確診麻疹個案，一名為泰國境外移入，另一名則是林口長庚急診男護理師，他在 4 月 4 日接觸前往醫院急診就醫的疑似麻疹患者，之後已被確認為澳門境外移入麻疹個案。

事實上，在疾管署正式公布前一日，林口長庚院方即透過通訊軟體 LINE 於內部群組發布警訊，提醒同仁必須注意身體狀況並接種疫苗。此外，疾管署 20 日也公布一名 40 多歲女性在醫院就醫遭傳染麻疹，同樣是林口長庚個案，因此，此波感染已確認為院內感染的群聚事件。



▲林口長庚醫院爆發麻疹群聚感染，院方緊急通知院內同仁加強防疫。（圖／讀者提供）

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