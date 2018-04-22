人氣戰全敗！藍營北市參選人知名度皆慘輸柯文哲

國民黨台北市長初選辯論會今（21）日下午展開，主辦單位在事前進行街頭訪問，包含國民黨 4 位擬參選人在內，並列入現任台北市長柯文哲，在台北市調查 5 人的人氣與知名度，但結果顯示，柯文哲人氣遙遙領先其他人，在 106 票中獲得 64 票，就算是最接近的國民黨前立委丁守中也只獲得 32 票，是柯文哲的一半。

主辦單位中天新聞在台北市動物園、北投市場、成功國宅、信義區 4 個地區進行街訪，結果指出，在 106 位民眾中，柯文哲得票 64、丁守中得票 32、鍾小平得票 6、張顯耀得票 3、孫大千得票僅 1，大多數民眾國民黨 4 位擬參選人的人氣和知名度，都遠不及柯文哲，就算把所有參選人的票加起來，都還遠遠低於柯文哲。

談論擬參選人印象，民眾對孫大千大多是「不曉得、太年輕，資歷不深、都在桃園、不需要攪這個局」。對此，孫大千解釋，因為他正在進行實驗，拚只靠數位平台的力量參選，來降低競選經費的開銷，因此對於擴展知名度較為困難。

而對張顯耀印象多為「之前投共」，即是先前在馬政府擔任陸委會副主委時的投共案所致，對此，張顯耀說他有委屈，但從來不在外面叫委屈，是為了國家機密才沒有說。

至於北市議員鍾小平，民眾的印象竟是「看起來好可憐、有點嘴砲」，不過鍾小平完全不在意，甚至藉此宣傳自己本來就是「嘴砲王」，同時批評國民黨中央不給年輕人機會，總是靠近親繁殖來提拔新人，才導致出事，讓年輕人恨國民黨。

只有參選人最高票的丁守中，民眾大多給予正面評論，認為丁守中是「正直的人、形象不錯，比較有經驗」，丁守中則把這個現象歸於他在台北市深耕多年，了解他的人，都知道他的好。

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