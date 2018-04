中國創意控股(08368-HK)投資跨國界綫上服務信息電商應用程式

中國創意控股(08368-HK)公布,公司、Instance App Inc. Pte. Ltd創辦人及Instance App Inc. Pte. Ltd訂立認購協議,據此,中國創意控股按每股133美元認購價Instance App Inc. Pte. Ltd7,500股股份。認購代價為997,500美元(相當於約7,781,000港元)。認購事項完成後,公司將持有目標公司約6%的權益。

Instance App Inc. Pte. Ltd營運的「Instance App」,亦是一個嶄新計劃以通過採用區塊鏈技術和智能合約來改善其業務佈局,從而提供更透明,更安全和更低成本的跨國界綫上服務信息電商應用程式。「InstanceApp」可以讓每一個使用者跨國界和跨地區的搜索和得到自身需求的信息和服務。使用者通過點對點的視頻、音頻和圖文交流,建立與服務提供者的信任和交易,提高效率和體驗。「InstanceApp」上服務提供者極多元化,包括商業及銀行服務、教育、汽車服務、家居服務等。而且,「Instance App」可以讓用戶直接透過應用程式與服務提供者利用網絡進行即時面談,讓服務提供者可以就不同用戶的需求即時訂製最適合每一個用戶的服務方案。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)