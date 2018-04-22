「水逆月」繼續！一周內兩項工傷安全調查「砸」向特斯拉

摘要：特斯拉不僅被主流機構輪番唱空，也與監管機構摩擦不斷。加州職業安全與健康部門五天內啟動並披露了兩項對特斯拉的工傷事故調查，這一監管機構在美國聯邦政府的前高官稱，有的公司一輩子也沒跟該機構打過交道，體現了特斯拉被調查之特殊。

因屢次錯失「平民神車」Model 3 的產量目標，成立多年始終無法盈利，摩根大通和巴克萊等各類機構對特斯拉的唱空報告紛至沓來。這家備受矚目的電動車公司與監管機構也摩擦不斷。

最新消息顯示，加州職業安全與健康部門（Cal-OSHA）五天內啟動並披露了兩項對特斯拉的工傷事故調查。該部門發言人 Erika Monterroza 先是在 4 月 18 日（周三）通報了之前一日開啟了調查，涉及特斯拉在加州弗里蒙特工廠未能及時上報的「嚴重安全事故」。4 月 20 日（周五），該機構於 4 月 12 日啟動的調查被彭博社爆出，涉及特斯拉在加州聖何塞代工組裝廠的一起事故。

本周一，美國調查報導中心稱，特斯拉違反了企業需在重大工傷事故發生 8 小時內上報的法規。特斯拉將部分汽車組裝工作外包給了密蘇里州堪薩斯城的 Automatic Systems 公司，該司一名 30 歲的男性雇員上周在常規操作時被防滑架擊中，導致下顎骨折、面部撕裂，被緊急送醫。

加州職業安全與健康部門發言人 Monterroza 周五確認了上周開啟針對特斯拉調查的消息屬實，但按慣例沒有透露調查的具體細節。她表示，監管機構對工作場所存在危險以及僱主沒有及時上報的指控「非常嚴肅」，令外界猜測她在暗示上周發生的這起事故。

據彭博社報導，特斯拉在周五的郵件聲明中表示，將全面配合監管機構調查，強調特斯拉的工傷率與平均受傷程度在去年顯著下降，而同期的電動汽車產量增長了 20%。特斯拉也「按照慣例」把責任推給了「臨時工」，稱受傷工人當時進行的工作程序是其直線僱主開發和監管的，特斯拉的外包商應負責上報事故。但監管機構認為，這是一個多僱主的調查，特斯拉不能置身事外。

此前，在周三披露出監管機構對工傷事故的調查時，特斯拉回復的官方聲明也不無諷刺。其發言人稱，加州職業安全與健康部門需要對所有的申訴進行調查，「無論申訴是否有價值或有根據」。他還表示，特斯拉成立以來，從未因不準確或不完整的受傷紀錄而違反相關規定。

該監管機構在美國聯邦政府的前高官 Deborah Berkowitz 表示，由於職業安全與健康部門的政府撥款不多，調查的資源和精力都會「用在刀刃上」，不會無端對某公司開啟調查。很多公司一輩子也沒跟該機構打過交道，更加體現了特斯拉被調查之特殊。

但周一美國調查報導中心的文章，援引了數名特斯拉環保、健康和安全團隊的前雇員指出，特斯拉首席執行官馬斯克的個人喜好通常是潛在安全隱患得不到解決的主要原因。華爾街見聞曾提到，本周馬斯克給員工發郵件稱，將增加每日的第 3 班生產計劃，以實現 24 小時不間斷生產。

今年 2 月，財經新媒體 Buzzfeed 曾援引一名特斯拉前員工的質控稱，生產壓力和無法有效輪轉雇員任務，導致了一些嚴重的工傷事故。去年 5 月，英國《衛報》也披露稱，特斯拉管理層強迫員工在傷痛時工作，而且對安全問題的抱怨充耳不聞。

CNBC 名嘴 Jim Cramer 旗下的財經新媒體 TheStreet.com 分析稱，特斯拉麵臨這麼多的問題和壓力，馬斯克可能重燃換帥的年頭。他曾在 2014 年表示，會繼續擔任特斯拉的 CEO 四到五年，任內要推出 Model 3，再往後是否擔任 CEO「有待通知」。

從那時推算，2018 或 2019 年恰好是馬斯克所說的「四到五年後」。他在 4 月初接受 CBS 採訪時也透露，自己每天睡在工廠一個不舒服的沙發上督產，個人壓力非常大。

文章表示，這些細節似乎都暗示，特斯拉的 CEO 換帥之快會超出投資者預期。在諸多高管出走後，特斯拉也確實需要有更高管理水平和財務自律的最高層領導。如果換帥，也許馬斯克會擔任執行董事長或首席產品官 / 設計師，並不代表特斯拉會走下坡路。

特斯拉周五收跌 3.28%，報 290.24 美元，盤後微跌。股價本周波動走揚，周四一度重回 300 美元。

『新聞來源／華爾街見聞』