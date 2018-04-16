美國政策風險續干擾 科技股跌深逢低加碼機會浮現

過去一個月來，科技股紛擾不斷，導致美股主要科技權值類股下跌 10%，同時拖累全球科技股表現，統一投信表示，預期美國政策風險將持續干擾股市，但是科技股在受到短線因素影響而大幅下跌之際，反而創造了逢低加碼的機會。

MSCI AC 全球指數近一個月跌幅 3.05%，資訊科技分類指數跌 6.07%，在 11 大產業裡敬陪末座，不過，近一年漲幅 29.67% 仍高居各產業之冠。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，分析近月來衝擊科技股走勢的因素，除了受到中美貿易之爭牽連，還包括了：臉書（Facebook）洩密風波、美國總統川普劍指亞馬遜 (Amazon)、優步（Uber）自駕車肇事致死與輝達（NVidia）停止自駕車測試等利空。

然而，從產業發展趨勢、競爭力、獲利結構及事件本質分析，郭智偉研判，多屬於個別公司短線利空因素，對整體科技產業影響不大。

郭智偉進一步表示，而美國總統川普將致力兌現「美國優先」的競選承諾，在美國期中選舉之前，政策風險將持續干擾股市。

郭智偉表示，綜觀整體科技產業發展，人工智慧（AI）、自駕車、雲端平台、關鍵零組件漲價等長期架構不變，2018 年全球科技產業成長仍有 10% 至 15%，為全球成長性最佳，科技股在受到短線因素影響而大幅下跌之際，反而創造了逢低加碼的機會。

選股布局策略上，郭智偉表示，軟體、網路、服務等產業相對優於硬體、半導體產業，可望有更大的表現空間。

此外，郭智偉表示，因應 2018 年市場波動度加大，宜分散持股，以達到降低投資組合受市場波動的影響程度。同時，在經歷了大波段的漲勢後，評價已高的個股，今年要在評價上進一步提高的機率較低，擇股上應更重視評價合理性。

回歸基本面，郭智偉表示，全球景氣近期雖有小幅回落，但仍維持擴張態勢，且根據調查機構 Gartner 的 3 月份對 50 位企業資訊長 (CIO) 進行的調查，今年科技支出比重已由去年下半年調查時的 4.4% 持續上修至 5.7%，支出加速更添後續營運動能。

郭智偉表示，自 2016 下半年每次科技股的修正，都創造了買進機會，即使是這次三月下旬出現的修正，亦未破壞長期多頭趨勢。根據美林 3 月全球經理人調查，全球資金最看好值得加碼採取高配置的兩大產業，仍是成長最佳的科技股與受惠升息的銀行類股。看好在利空淡化及籌碼沈澱後，科技股仍將是資金重點青睞標的。