十年期殖利率直逼3%！美債連日遭猛烈拋售

摘要：美債連遭三日拋盤，十年期美債殖利率周五觸及 2.96%，創 2014 年 1 月來最高。此前，新債王 Jeffrey Gundlach 等將 3% 的殖利率水平視為「紅線」，警告稱一旦突破，股市將轉向下行。

過去三個交易日，美國公債持續遭猛烈拋盤，十年期美債殖利率再度逼近 3%。 這讓交易員們的情緒再次緊張起來。

周五，10 年期美債殖利率上漲 4.4 基點，至 2.9583%，日內最高觸及 2.96%，創 2014 年 1 月以來最高水平，但仍低於 2 月 21 日所創的 2014 年 1 月來最高的 2.957%。

兩年期公債殖利率觸及 2.453%，為 2008 年 9 月以來最高，同期美德公債利差擴至 302 個基點，為逾 30 年來之最。

今年 2 月和 3 月期間，十年期美債殖利率也一度逼近 3%。「新債王」Jeffrey Gundlach 等大佬當時將 3% 的殖利率水平視為「紅線」，警告稱一旦突破，股市將轉向下行。

彭博社援引 Academy Securities 宏觀策略部門負責人 Peter Tchir 的話稱，長端殖利率曲線的走高應該會使得曲線變平的壓力減小。

此前兩周，美債殖利率曲線呈現平坦化態勢，這被很多分析師認為是合理的，因為聯準會上調了短期利率，加上公債供應增加，都會提振短期公債殖利率，令其比 10 年期、30 年期美債殖利率升的更快，從而令曲線趨平。

為何殖利率走高？

當前這波長債遭拋售仍令市場困惑，市場尚未就具體原因形成統一看法。

路透社援引 DRW Trading 市場策略師 Lou Brien 稱，這可能因為企業匯回美元而做出的倉位調整。「債市沒有對股市作出反應，也沒有對通膨預期上升作出反應。」

彭博社則稱，本周大宗商品價格大幅沖高，加劇了市場拋售美債的壓力，因交易員們預計通膨將趨向嚴重。隨著政府增加公債銷售和聯準會縮表，債券殖利率才會出現攀升。

Columbia Threadneedle Investments 高級投資組合經理人 Gene Tannuzzo 認為，相信目前殖利率曲線變陡只是暫時現象。

『新聞來源／華爾街見聞』