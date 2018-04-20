台股盤中─台積電重挫 大盤回測半年線 被動元件、原物料撐盤

台積電 (2330-TW) 法說會對第 2 季展望不如預期且下修今年營運目標，法說利空衝擊今 (20) 日股價一開盤就重挫，跌幅高達 6.74%，拖累大盤指數開低走低，一度重挫 194 點，回測半年線支撐，證券分析師張陳浩指出，外資態度沒那麼偏空，指數可望再收腳，盤面上以被動元件、生技股及原物料股表現抗跌強勢。

美股周四收跌，道瓊收跌 83.18 點，NASDAQ 指數收跌 57.18 點，S&P500 指數收跌 15.51 點，費城半導體指數收跌 57.9 點，台股今日以 10802.42 點開出，大跌 168.8 點，台積電重挫更進一步拖累指數下殺，一度下探到 10776.41 點，跌破半年線。

台積電 ADR 下挫，台積電股價大跌，蘋概股指標大立光 (3008-TW) 早盤也是下跌走勢，鴻海 (2317-TW) 還未擺脫破底頹勢，電子股部分包括聯發科 (2454-TW)、可成 (2474-TW) 也是下跌。

張陳浩表示，在今年 3 月 23 日、4 月 3 日兩天都曾碰觸半年線，且都出現很長的收腳，預估今日大盤再度碰到半年線，且半年線仍呈現上揚，不排除可再度收腳。

張陳浩指出，影響大盤的主要因素是台積電，該公司在法說會悲觀說法一次性釋出，賣壓宣洩後，預期可以回穩；蘋概股仍然在需求不振下走弱，但是觸控股的 TPK-KY、GIS-KY 則出現止穩跡象；盤面上強勢族群仍以被動元件、生技及原物料股為主，包括國喬、台達化、華夏等股都有表現。

張陳浩指出，以外資近期的操作來看，外資在結算過後出現空單回補，且選擇權昨日翻多，代表外資的態度沒那麼空。



